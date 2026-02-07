Bugün burçları duygular yönetiyor: Ay’ın sessiz etkisi

Koç
Bugün biraz yavaşlamak sana iyi gelebilir. Her şeye hemen tepki vermek yerine gözlem yap. Özellikle aile ve özel hayatla ilgili konularda anlayışlı olman gereken bir gün. Akşam saatleri duygusal rahatlama getiriyor.
Boğa
İletişim trafiğin yoğun. Kardeşler, yakın çevre veya kısa yolculuklar gündeme gelebilir. Söylediklerin kadar söylemediklerin de önemli olacak. Maddi bir konuda sezgilerine güven.
İkizler
Para ve değer duygun ön planda. Harcamalara dikkat etmen gereken bir gün. Ancak duygusal olarak kendini güvende hissetmek için küçük keyifler iyi gelebilir. Kendini fazla sorgulama.
Yengeç
Ay seni destekliyor. Duyguların güçlü, sezgilerin adeta pusula gibi çalışıyor. Kendinle ilgili önemli bir farkındalık yaşayabilirsin. Yeni bir başlangıç için içten gelen bir cesaret var.
Aslan
Biraz geri planda kalmak isteyebilirsin ve bu hiç de kötü değil. Dinlenmek, ruhunu toparlamak ve eski konuları kapatmak için ideal bir gün. Rüyalarına dikkat et, mesaj taşıyor olabilir.
Başak
Sosyal çevre, arkadaşlıklar ve gelecek planları gündemde. Bir dosttan alacağın destek moralini yükseltebilir. Bugün ekip işlerinde uyum sağlamak seni bir adım öne taşır.
Terazi
Kariyer ve sorumluluklar dikkat çekiyor. Üzerinde bir göz var; yaptıkların fark ediliyor. Duygusal dalgalanmalar kararlarını etkilemesin. Dengeni korursan kazanan sen olursun.
Akrep
Hayata daha geniş bir pencereden bakmak istiyorsun. Eğitim, seyahat ya da yeni bir fikir seni heyecanlandırabilir. İnandığın bir konuda adım atmak için içsel bir netlik geliyor.
Yay
Derin konular, paylaşımlar ve duygusal bağlar ön planda. Güven meselesi bugün seni biraz düşündürebilir. Maddi ya da manevi bir paylaşımda sınırlarını net çizmen önemli.
Oğlak
İlişkiler aynan oluyor. Karşındaki kişiler sana kendinle ilgili çok şey gösterebilir. Empati kurarsan bağlar güçlenir. Ortak kararlar için uygun bir gün.
Kova
Günlük düzen, sağlık ve iş temposu dikkat istiyor. Küçük bir değişiklik büyük bir rahatlama sağlayabilir. Bedeninin verdiği sinyalleri görmezden gelme.
Balık
Aşk, yaratıcılık ve keyif alanları canlanıyor. Kalbini açmak istiyorsun ama kırılgan hissedebilirsin. Sanat, müzik veya yazı sana iyi gelir. Bugün ruhun konuşuyor.