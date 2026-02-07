Yeniçağ Gazetesi
07 Şubat 2026 Cumartesi
Bugün burçları duygular yönetiyor: Ay'ın sessiz etkisi

Bugün burçları duygular yönetiyor: Ay’ın sessiz etkisi

07 Şubat 2026 Cumartesi günü burçlarını neler bekliyor? İşte burçlara dair tüm merak edilenler…

Hande Karacan Derleyen: Hande Karacan
Koç

Bugün biraz yavaşlamak sana iyi gelebilir. Her şeye hemen tepki vermek yerine gözlem yap. Özellikle aile ve özel hayatla ilgili konularda anlayışlı olman gereken bir gün. Akşam saatleri duygusal rahatlama getiriyor.

Boğa

İletişim trafiğin yoğun. Kardeşler, yakın çevre veya kısa yolculuklar gündeme gelebilir. Söylediklerin kadar söylemediklerin de önemli olacak. Maddi bir konuda sezgilerine güven.

İkizler

Para ve değer duygun ön planda. Harcamalara dikkat etmen gereken bir gün. Ancak duygusal olarak kendini güvende hissetmek için küçük keyifler iyi gelebilir. Kendini fazla sorgulama.

Yengeç

Ay seni destekliyor. Duyguların güçlü, sezgilerin adeta pusula gibi çalışıyor. Kendinle ilgili önemli bir farkındalık yaşayabilirsin. Yeni bir başlangıç için içten gelen bir cesaret var.

Aslan

Biraz geri planda kalmak isteyebilirsin ve bu hiç de kötü değil. Dinlenmek, ruhunu toparlamak ve eski konuları kapatmak için ideal bir gün. Rüyalarına dikkat et, mesaj taşıyor olabilir.

Başak

Sosyal çevre, arkadaşlıklar ve gelecek planları gündemde. Bir dosttan alacağın destek moralini yükseltebilir. Bugün ekip işlerinde uyum sağlamak seni bir adım öne taşır.

Terazi

Kariyer ve sorumluluklar dikkat çekiyor. Üzerinde bir göz var; yaptıkların fark ediliyor. Duygusal dalgalanmalar kararlarını etkilemesin. Dengeni korursan kazanan sen olursun.

Akrep

Hayata daha geniş bir pencereden bakmak istiyorsun. Eğitim, seyahat ya da yeni bir fikir seni heyecanlandırabilir. İnandığın bir konuda adım atmak için içsel bir netlik geliyor.

Yay

Derin konular, paylaşımlar ve duygusal bağlar ön planda. Güven meselesi bugün seni biraz düşündürebilir. Maddi ya da manevi bir paylaşımda sınırlarını net çizmen önemli.

Oğlak

İlişkiler aynan oluyor. Karşındaki kişiler sana kendinle ilgili çok şey gösterebilir. Empati kurarsan bağlar güçlenir. Ortak kararlar için uygun bir gün.

Kova

Günlük düzen, sağlık ve iş temposu dikkat istiyor. Küçük bir değişiklik büyük bir rahatlama sağlayabilir. Bedeninin verdiği sinyalleri görmezden gelme.

Balık

Aşk, yaratıcılık ve keyif alanları canlanıyor. Kalbini açmak istiyorsun ama kırılgan hissedebilirsin. Sanat, müzik veya yazı sana iyi gelir. Bugün ruhun konuşuyor.

Kaynak: Haber Merkezi
