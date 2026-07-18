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Kaynak: Haber Merkezi

El emeğiyle hazırlanan küçük hamur parçalarının içine yerleştirilen nefis kıymalı harç, haşlandıktan sonra iki farklı lezzetle buluşuyor. Bir tarafı ferahlatıcı sarımsaklı yoğurtla, diğer tarafı ise kıtır cevizle servis edilen Sinop mantısı, üzerine gezdirilen tereyağlı biber sosuyla sofraların yıldızı oluyor.

SİNOP MANTISI İÇİN MALZEMELER

Hamuru için:

3,5 su bardağı un

1 adet yumurta

1 su bardağı ılık su

1 tatlı kaşığı tuz

İç harcı için:

300 gram kıyma

1 adet kuru soğan

Yarım demet maydanoz

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

Servis için:

1 büyük kase yoğurt

2 diş sarımsak

1 çay bardağı ceviz içi

2 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

SİNOP MANTISI NASIL YAPILIR?

Hamuru hazırlayın

Unu geniş bir kaba alın. Üzerine yumurta, ılık su ve tuzu ekleyerek ele yapışmayan, yumuşak kıvamlı bir hamur yoğurun. Hazırladığınız hamurun üzerini kapatıp yaklaşık 30 dakika dinlendirin.

İç harcı hazırlayın

Kıymayı bir kaseye alın. Soğan ve maydanozu ince şekilde doğrayarak kıymanın üzerine ekleyin. Tuz ve karabiberi ilave edip tüm malzemeler iyice karışana kadar yoğurun.

Mantıları şekillendirin

Dinlenen hamuru bezelere ayırın. Un serpilmiş tezgahta bezeleri orta incelikte açın. Açılan hamuru küçük kareler halinde kesin. Hazırladığınız kıymalı harçtan karelerin ortasına koyup üçgen şeklinde kapatın.

Haşlama ve sos hazırlığı

Hazırlanan mantıları kaynar tuzlu suda yaklaşık 10 dakika haşlayın. Bu sırada tereyağını küçük bir tavada eritin ve kırmızı toz biberi ekleyerek kısa süre kavurun.

Servis edin

Haşlanan mantıları servis tabağına alın. Yarısının üzerine sarımsaklı yoğurt dökün, diğer yarısına ceviz serpiştirin. Son olarak tereyağlı sosu üzerine gezdirerek sıcak servis yapın.

Hem görüntüsü hem de lezzetiyle sofralara farklılık katacak Sinop mantısı, özellikle kalabalık aile yemekleri ve özel davetler için harika bir seçim.