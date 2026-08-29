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İYİ Partili Bora Karakullukçu, partisinden istifa ettiğini duyurmuştu. Karakullukçu'nun istifası sonra Buğra Kavuncu, iktidarın Koyulhisar Belediyesi'ni adeta köşeye sıkıştırdığını, beeldiyenin gelir kaynaklarını keserek borcunu ödeyemez duruma getirdiğini belirtti.

Buğra Kavuncu'nun konuya ilişkin açıklaması şöyle:

İktidar İYİ Parti’nin Koyulhisar Belediyesi’ni nasıl bezdirdi?

İşte size bir parti devletinin, şantajın, tehdidin özeti...

-Belediyenin SGK borçları için vermiş olduğu arsaları farklı farklı sebeplerle borca istinaden onaylamadılar ve yapılandırma politikası ile yüksek faize zorladılar.

-Belediyenin işletmesinde olan öğrenci yurdunu belediyeden alıp Sivas Valiliği aracılığıyla taşeron firmasına devrettiler ve belediyeye gelen kaynağı kestiler.

-Burada çalışan 12 personelin çalışmasını devam ettirmeyerek belediyeye maaş yükü bindirdiler.

-Kamunun ve diğer kurumlarının sağlamış olduğu destekleri engellediler.

-Asfalt, karayolu, bakım vb. işlerin hepsini durdurdular.

Böyle bir siyaset düzeni olabilir mi?

Sivas’taki bir ilçe belediyesini bile kafasına bu kadar takan zihniyet tek parti zihniyeti değil midir?

Şantaj ve tehdit siyasetin yeni normali mi?

Millete hizmette yarışalım fakat adil yarışalım!

NE OLMUŞTU?

Sivas'ın İYİ Partili Koyulhisar Belediye Başkanı Bora Karakullukçu, geçtiğimiz gün partisinden istifa ettiğini duyurmuştu. Karakullukçu istifa mesajında, "Taşıdığım sorumluluk gereği İYİ Parti'den istifa ediyorum" demişti.