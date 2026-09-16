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Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Doç. Dr. Buğra Gökçe’nin tutukluluk durumuna ilişkin avukatı tarafından hazırlanan bilgi notu paylaşıldı. Notta, Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) kapsamında belirlenen azami tutukluluk süresinin sona erdiği belirtilerek Gökçe’nin tahliye edilmesi gerektiği ifade edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında 23 Mart 2025 tarihinde tutuklanan Gökçe için hazırlanan değerlendirmede, 5271 sayılı CMK’nin 102’nci maddesindeki düzenlemelere yer verildi.

Söz konusu düzenlemeye göre, ağır ceza mahkemelerinin görevine girmeyen suçlarda tutukluluk süresinin bir yılı aşamayacağı, zorunlu hâllerde ise gerekçesi gösterilmek şartıyla altı ay daha uzatılabileceği aktarıldı. Böylece bu kapsamdaki suçlar bakımından toplam azami sürenin 18 ay olduğu belirtildi.

Avukat tarafından hazırlanan bilgi notunda, Gökçe’ye isnat edilen suçların asliye ceza mahkemesinin görev alanına girdiği ileri sürüldü. Davanın İBB ana davası kapsamında İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmesinin ise bu tutukluluk süresine ilişkin sınırı değiştirmeyeceği savunuldu.

Tutuklama talebinin 23 Mart 2025’te yapıldığı belirtilen notta, azami sürenin hangi tarihte sona ereceğine ilişkin farklı hesaplamalar değerlendirildi.

Bir yıl 365 gün, altı ay da 180 gün kabul edildiğinde toplam 545 günlük sürenin 17 Eylül 2026 tarihinde tamamlanacağı hesaplandı. Sürenin takvim ayları esas alınarak değerlendirilmesi durumunda ise bitiş tarihinin 22 Eylül 2026 olacağı belirtildi.

Gökçe’nin gözaltında geçirdiği sürenin de tutukluluk hesabına dahil edilmesi gerektiği kaydedildi. Bu hesaplamaya göre azami sürenin gün üzerinden yapılan hesapta 15 Eylül 2026’da, takvim ayları esas alındığında ise en geç 20 Eylül 2026’da dolacağı ifade edildi.

Bilgi notunda bu hesaplamalar doğrultusunda Gökçe’nin tutukluluk hâlinin sona erdirilmesi ve yargılamanın tutuksuz sürdürülmesi gerektiği belirtildi.

Ayrıca CMK’deki ilgili hükmün, azami tutukluluk süresinin dolması konusunda yargı makamlarına takdir yetkisi vermediği görüşü dile getirildi.

Gökçe’nin yaklaşık 30 yıllık kamu hizmeti geçmişine de değinilen açıklamada, dava dosyasında Gökçe’nin rüşvet aldığı, haksız kazanç elde ettiği veya usulsüz bir mali işlemden çıkar sağladığı yönünde bir tespit bulunmadığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca Gökçe hakkında suç işlediği veya usulsüz bir işlem gerçekleştirdiği yönünde beyanda bulunan açık ya da gizli tanık ile müştekinin bulunmadığı hatırlatıldı.

Gökçe, Haziran 2026’da mahkemede yaptığı savunmada da benzer şekilde, hakkında açık veya gizli bir tanığın yönelttiği somut bir suçlama bulunmadığını ve dosyada müşteki olmadığını ifade etmişti. Gökçe, kendisiyle ilgili usulsüz para hareketini ortaya koyan bir MASAK raporunun da bulunmadığını söylemişti.