İBB soruşturması kapsamında tutuklu bulunan İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökce, cezaevinde geçirdiği 300’üncü gün dolayısıyla dikkat çeken bir mesaj paylaştı. Yapay zekâ ile oluşturulmuş bir görsel eşliğinde yayımlanan açıklamada Gökce, mevcut tutukluluk koşullarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçmişte hükümlü olarak kaldığı cezaevi şartlarıyla yan yana koydu.

Buğra Gökce'nin yayınladığı mektup şu şekilde:

“KÜÇÜCÜK BİR HÜCRE, EN TEMEL İMKÂNLAR YOK”

"Dile kolay. Küçücük bir hücre. Ondan da küçük bir pencere. Burada insanlığın bulduğu ilk icat bile yok. Ateşten mahrumuz. Değil sıcak bir yemek yapmak, sahanda yumurta yapmak bile mümkün değil. Hepimizin her gün kullandığı ve ihtiyaç duyduğu aletler ve teknolojiler de bizden uzak. Bilgisayar yok, sansürlü de olsa internet yok, küçücük televizyonlar, izin verilen matbu yayınlar, kalem - kağıt dışında iletişim bütünüyle kuşatma altında.

“ERDOĞAN’IN HÜKÜMLÜ OLDUĞU DÖNEMDEKİ CEZAEVİ KOŞULLARI”

Sayın Erdoğan’ın 120 gün hükümlü olarak Pınarhisar Cezaevi’nde sahip olduğu koşulları okuyorum:

”Derin donduruculu büyük boy bir buzdolabı, çamaşır ve bulaşık makinesi, toplantı ve çalışma masaları, deri koltuklar, oturma grupları ve büyük ekran bir televizyonla, kalacakları koğuşu ve cezaevi kütüphanesini bir çalışma alanına dönüştürülür.

“AĞIR TECRİT ALTINDAYIZ”

Bizim böyle imkanlarımız yok. Biz yalnızca adli bir tedbire maruz kalan masum insanlar olmamıza rağmen, büyük bir tecride, baskıya maruz kalıyoruz.

“ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI YOK SAYILIYOR”

Değerli Tayfun Kahraman’ın hakkında Anayasa Mahkemesi bir karar verdi. Anayasa ve Anayasa Mahkemesi kararı yok sayılarak tutuklu tutulmaya devam ediyor. Başka adli tedbirler almak mümkünken Mehmet Murat Çalık başkanımız sağlık durumuna rağmen tutuklu tutuluyor. Bir çok arkadaşımız çok ağır koşullarda özgürlüğünden mahrum bırakılıyor. Tutuklu yargılamaya itiraz başvurularımız ya işleme konulmuyor ya da matbu kararlarla geçiştiriliyor.

'7 SUÇLAMANIN 6'SINDA İSTANBUL'DA BİLE DEĞİLDİM'

Hakkımdaki suçlamalara bakıyorum. Kendi ayağımla emniyete gittim. İfadem alınırken 7 suçlama yönelttiler. 6’sında İstanbul’da bile değildim. Rüşvet suçlaması yönelttiler. İddianame açıklanınca gördük ki rüşvet suçlaması da ortadan kalktı. İhaleye fesat karıştırma dediler. 4 suçlamada yine İstanbul’da bile değilim. Kalanlarda ise ihaleye fesat karıştırmam mümkün değil. Sorumlu değilim.

Yapılan ihaleler önceki dönem yapılan ihalelerin aynısı. İhale açılmış, ihale komisyonu belli, yetkililer belli, ihaleyi Belediye iştiraki kazanmış. Her şey usulüne, kanuna, ölçüye uygun.

“HUKUK HER YERDE GEÇERLİ OLMALI”



Sayın Erdoğan uluslararası hukukta ölçünün, hukukun ortadan kalkmasından yakınıyor. Haklı. Ulusal hukukta da ölçünün, hukukun uygulanması gerekir. Anayasa ortada olmasına, Anayasa Mahkemesi kararları bağlayıcı olmasına rağmen bu kararları uygulamamak da ölçüsüzlük, hukuksuzluktur. “Dünyada hukuk egemen olsun ama Türkiye’de olmasın” demek herhalde kabul görecek bir mantık değil.

“KORKU DEĞİL, HAK VE ÖZGÜRLÜKLER HAKİM OLMALI”

Biz güzel ülkemize böyle ölçüsüz, hukuksuz, normsuz bir ülke olmayı reva görmüyoruz. Biz insanların korku içerisinde yaşadığı, herkesin kaygı içerisinde hayatını sürdüğü, düşünmekten, konuşmaktan çekindiği bir tek günü bile insanlarımızın hak ettiğini düşünmüyoruz.

Halk neden kendisine hizmet etsin diye kurduğu devletten korksun? Neden halkımız dertlerini, sıkıntılarını, taleplerini anlatamasın? Neden halkımız göreve getirdiği bir iktidar kendi sorunlarını çözemiyor, kendisine hizmet edemiyorsa değiştiremesin?

“300 GÜNDÜR UMUTLA DAYANIYORUZ”

300 gündür ailemize, sevdiklerimize, bir sohbete hasret nasıl dayanıyoruz derseniz, güzel günlerin umuduyla, milyonların bize verdiği destek ve güçle direniyoruz.

“BU GÜNLER GEÇECEK”

Görüyoruz ki milyonlar dua ediyor, görüyoruz ki yaşlı anneler, babalar dualarına bizi de ekliyor, ülkemizin huzura, özgürlüğe, adalete kavuşması için adeta şafak sayar gibi gün sayıyor.

Geçecek elbette bu günler. Hak ve adaletin hakim olduğu günlere de kavuşacağız. 86 milyon vatandaşımız için hayallerimiz, umutlarımız, rüyalarımız var. Çile çiçekleri gibi çilenin içerisinden doğan güzel bir bahçeye kavuşacağız."