Otomobil dünyasında bir devir resmen kapandı. Lüks ve yüksek performansın simgesi Bugatti, yaklaşık 20 yıldır Veyron ve Chiron gibi ikonik modellere hayat veren efsanevi motoruna, özel üretim serisinin son aracıyla veda ettiğini duyurdu. Molsheim'daki fabrikada üretimi tamamlanan son W16 Mistral, bir çağın kapanışını simgeliyor.
Bugatti veda etti, bir devir kapandı: Bu modelden sadece 99 tane üretildi
Fransız üretici Bugatti, efsanevi W16 motorunu taşıyan son yol otomobili W16 Mistral'ın üretimini tamamladı. Sadece 99 adetle sınırlandırılan bu özel serinin banttan inen son modeli, markanın köklü geçmişine atıfta bulunan kişiselleştirilmiş detaylarıyla otomotiv tarihindeki yerini aldı.Kaynak: Haber Merkezi
"The Last of Its Kind" (Türünün Son Örneği) temasıyla kişiye özel tasarlanan bu son araç, "Pearl" ve "Sparkle" adı verilen çift renkli dış gövdesiyle dikkat çekiyor.
İç mekânında mat gri karbon fiber ile Magnolia tonlarındaki deri döşemelerin harmanlandığı lüks hiper otomobilde, markanın kurucusu Ettore Bugatti'nin imzası motor kapağı, koltuk başlıkları ve kapı eşikleri gibi pek çok noktada yer alıyor.
Orta Doğu kültüründen ilham alan müşterinin talebi üzerine, geleneksel fil figürünün yerini vites kolunda bir şahin başı alırken, bu konsept kapı panellerindeki şahin işlemeleriyle destekleniyor. Ayrıca Lalique imzalı kristal "Spirit of the Wind" (Rüzgârın Ruhu) plakası da markanın köklü geçmişine saygı duruşunda bulunuyor.
Mühendislik sınırlarını zorlayan bu özel araç, 8.0 litre hacimli dört turbolu ikonik W16 motorundan tam 1.600 PS güç üretiyor. İlk gösterimi 2022 yılında yapılan model, Kasım 2024 tarihinde pilot Andy Wallace yönetiminde saatte 453,91 kilometre sürate ulaşarak dünyanın en hızlı seri üretim üstü açık otomobili unvanını elde etmeyi başarmıştı.
Üretim bandından çıkan 99 adet Mistral'ın tamamı, markanın "Sur Mesure" adını verdiği özel kişiselleştirme programı kapsamında tasarlandı. Bu sayede üretilen araçların hiçbiri bir diğeriyle birebir aynı özellikleri taşımıyor.
Gelişmiş üretim tesisi La Manufacture'ın açılışının hemen ardından Mistral üretiminin bittiğini açıklayan marka, rotasını tamamen yeni modeli Tourbillon'a çevirdi. Bugatti, yirmi yıldır sektöre damga vuran W16 motorunu tamamen emekliye ayırarak, yeni nesil performans anlayışını atmosferik V16 motor ile hibrit sistemin birleştiği Tourbillon modeliyle sürdürecek.