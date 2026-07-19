Bugatti veda etti, bir devir kapandı: Bu modelden sadece 99 tane üretildi

Otomobil dünyasında bir devir resmen kapandı. Lüks ve yüksek performansın simgesi Bugatti, yaklaşık 20 yıldır Veyron ve Chiron gibi ikonik modellere hayat veren efsanevi motoruna, özel üretim serisinin son aracıyla veda ettiğini duyurdu. Molsheim'daki fabrikada üretimi tamamlanan son W16 Mistral, bir çağın kapanışını simgeliyor.