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Kaynak: Ekonomi Servisi

Efsanevi yatırımcı Warren Buffett’ın uzun yıllardır küçük yatırımcılara sunduğu yatırım yöntemi yeniden dikkatleri üzerine çekti. Berkshire Hathaway’in 2021 yılındaki hissedarlar toplantısında konuya değinen Buffett, bireysel hisse seçmek yerine endeks fonlarını işaret ederek, "Bana göre çoğu insan için yapılabilecek en iyi şey S&P 500 endeks fonuna sahip olmaktır" ifadelerini kullanmıştı.

AYDA 400 DOLAR YATIRILIRSA BAKİYE NASIL BÜYÜYOR?

S&P 500’ün geçmiş 30 yıldaki performansı üzerinden yapılan hesaplamalar, Buffett’ın tavsiyesinin uzun vadeli sonuçlarını ortaya koydu. Endeksin son 30 yıldaki toplam getirisi yüzde 1.790’a ulaşırken, yıllıklandırılmış getirisi ise yaklaşık yüzde 10,2 olarak gerçekleşti.

Temettülerin yeniden yatırıma yönlendirildiği ve geçmiş getirinin aynen sürdüğü varsayımı altında, her ay düzenli 400 dolar yatırılması durumunda portföyün gelişimi şu şekilde hesaplanıyor:

10 Yıl Sonunda: Yaklaşık 77 bin dolar

20 Yıl Sonunda: Yaklaşık 281 bin dolar

30 Yıl Sonunda: Yaklaşık 820 bin dolar

30 Yılda Cebinden Çıkan Para 144 Bin Dolar

Yatırımcının 30 yıl boyunca her ay 400 dolar yatırması halinde ana parası toplam 144 bin dolar oluyor. Ancak bileşik getirinin etkisiyle, geçmiş performansa dayalı senaryoda toplam portföy büyüklüğü 820 bin dolara yükseliyor.

ABD hisse senedi piyasasının yaklaşık yüzde 80'ini temsil eden S&P 500; Nvidia, Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Broadcom, Meta Platforms, Micron Technology, Tesla ve JPMorgan Chase gibi dev şirketleri kapsıyor. Yıllık gider oranı yüzde 0,03 seviyesinde bulunan Vanguard S&P 500 ETF gibi fonlar aracılığıyla her 10 bin dolarlık yatırım için yalnızca 3 dolar gider kesintisi yapılıyor.

KRİZLERE VE AYI PİYASALARINA RAĞMEN KAZANDIRDI

S&P 500’ün son 30 yılda sergilediği performans kesintisiz bir yükselişten ibaret kalmadı. Bu süre zarfında ABD ekonomisi üç resesyon atlatırken, piyasalarda 16 düzeltme ve dört ayı piyasası yaşandı. Tüm kriz ortamlarına rağmen endeks uzun vadede yüzde 1.790 toplam getiriye ulaştı.

820 BİN DOLAR GETİRİ GARANTİ DEĞİL

Yapılan hesaplamanın kesin bir getiri garantisi taşımadığı vurgulanıyor. 820 bin dolarlık tahmini rakam, endeksin önümüzdeki 30 yılda da geçmiş 30 yıldaki yıllık ortalama yüzde 10,2'lik performansını sürdüreceği varsayımına dayanıyor. Piyasa getirilerinin gelecekte farklılık gösterebileceği ve yatırım değerinin dönem dönem düşebileceği hatırlatılıyor.