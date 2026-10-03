Olumsuz hava koşulları nedeniyle BUDO’nun Bursa-İstanbul ve İstanbul-Bursa güzergahındaki 4 seferi iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesindeki seferlere ilişkin yazılı bir açıklama yayımlandı.
Duyuruya göre, saat 16.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş), saat 16.30'daki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) seferleri iptal edildi.
Ayrıca, saat 19.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş) ve saat 19.30'daki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.