Marmara bölgesini etkisi altına alan şiddetli rüzgar ve fırtına deniz trafiğini olumsuz etkiliyor. BUDO olumsuz hava koşulları gerekçesiyle 6 seferinin iptal olduğunu duyurdu.
BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, 07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş), 08.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş), 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş) ve 10.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.