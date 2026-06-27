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Kaynak: AA

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) 22 Haziran itibarıyla yaz tarifesine geçiş yaptı.

BUDO yetkilileri, özellikle hafta sonları ve tatil dönemlerinde sefer sıklığında artış yapıldığını belirtirken, yolcu talebine bağlı olarak ek seferlerin de düzenlenebileceğini ifade etti. Yolculara, seyahat planlarını bu tarihe göre gözden geçirmeleri ve biletlerini önceden almaları tavsiye edildi.

Yaz dönemi düzenlemesi kapsamında Bursa-İstanbul hattında, özellikle yoğun saatlerde daha fazla sefer sunulacak şekilde planlama yapıldı. Güncel saat ve bilet bilgileri BUDO’nun resmi internet sitesinde yayımlanıyor.

Kurum, yoğunluğun daha iyi yönetilebilmesi ve yolcuların zamanında bilgilendirilmesi amacıyla ek sefer duyurularının önceden yapılacağını açıkladı. Yetkililer ayrıca kesin sefer saatleri, kontenjan ve ücret bilgileri için yalnızca resmi kaynakların takip edilmesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu.