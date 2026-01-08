Olumsuz hava koşulları ve şiddetli fırtına nedeniyle bugün yapılması planlanan ek 4 seferin daha iptal edildiğini duyurdu. Sabah saatlerinden itibaren iptal edilen toplam sefer sayısı 12'ye yükseldi. İşte, iptal edilen seferler...

BUDO İPTAL EDİLEN SEFERLER LİSTESİ

BUDO’nun resmi internet sitesi üzerinden yapılan son dakika açıklamasına göre, akşam saatlerinde planlanan şu seferler hava muhalefeti nedeniyle gerçekleştirilemeyecek:

16.00: Bursa (Mudanya) – İstanbul (Kabataş)

16.30: İstanbul (Kabataş) – Bursa (Mudanya)

19.00: Bursa (Mudanya) – İstanbul (Kabataş)

19.30: İstanbul (Kabataş) – Bursa (Mudanya)

TOPLAM 12 SEFER İPTAL EDİLDİ

Günün erken saatlerinde fırtına uyarısı nedeniyle 16.00’dan önceki 8 seferini askıya alan BUDO, hava şartlarının düzelmemesi üzerine akşam programını da durdurma kararı aldı. Yolcuların mağduriyet yaşamaması adına bilet iade veya değişim işlemleri için BUDO müşteri hizmetleri veya web sitesi üzerinden kontrol sağlamaları öneriliyor.