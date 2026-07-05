Kraliyet Ailesi ekibini büyütüyor
İngiliz Kraliyet Ailesi, dijital iletişim çalışmalarını güçlendirmek amacıyla Buckingham Sarayı'nda görev yapacak bir "videographer" (video içerik üreticisi) arıyor. İş ilanı, maaşı ve sunduğu yan haklarla dikkat çekiyor.
Buckingham Sarayı'nda çalışma fırsatı: Kraliyet Ailesi milyonluk maaşla personel arıyor
İngiliz Kraliyet Ailesi, Buckingham Sarayı'nda görev yapacak video içerik üreticisi için iş ilanı yayımladı. Yıllık 52 bin sterlin maaşın yanı sıra emeklilik katkısı, uzun yıllık izin ve çeşitli sosyal haklar sunulan pozisyon büyük ilgi gördü.Kaynak: Diğer
Kraliyet Ailesi ekibini büyütüyor
Maaş 52 bin sterlin
Pozisyon için yıllık 52 bin sterlin maaş öngörülüyor. Türk lirası karşılığı yaklaşık 3 milyon 250 bin TL olan ücretin yanı sıra çalışanlara çeşitli sosyal haklar da sağlanacak.
Sosyal medya içerikleri hazırlayacak
Göreve alınacak kişi, Kraliyet Ailesi'nin Instagram, X ve YouTube hesapları için video içerikleri üretecek. Devlet törenleri, resmi ziyaretler ve saraydaki perde arkası görüntüler de hazırlanan içeriklerin önemli bir bölümünü oluşturacak.
Yurt dışı çekimlerine de katılacak
Videographer, yalnızca Buckingham Sarayı'nda değil, Birleşik Krallık genelindeki organizasyonlarda ve ihtiyaç halinde yurt dışındaki resmi programlarda da çekim yapacak.
Profesyonel deneyim aranıyor
Adayların sosyal medya odaklı video üretim tecrübesine sahip olması bekleniyor. Ayrıca Adobe Premiere Pro ve After Effects programlarını etkin kullanabilmeleri, kamera, ışık ve ses ekipmanlarına profesyonel düzeyde hakim olmaları isteniyor.
Yan haklar da dikkat çekiyor
İş ilanında maaşın yanı sıra 25-30 gün yıllık izin, yüzde 15 işveren katkılı emeklilik planı, ücretsiz öğle yemeği ve çalışanlara yönelik çeşitli ayrıcalıkların sunulacağı belirtildi.
"Önce sosyal medya" anlayışı uygulanacak
Hazırlanacak tüm içeriklerin "social-first" yani "önce sosyal medya" yaklaşımıyla kurgulanacağı ifade edildi. Böylece hem resmi devlet etkinlikleri hem de Kraliyet Ailesi'nin günlük yaşamından perde arkası anlar dijital platformlara özel formatta izleyiciyle buluşturulacak.