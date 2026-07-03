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Çift, ilişkilerini bir adım ileri taşıyarak evlilik yolunda ilk adımı attı. Kahraman, sevincini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi.

Deniz kenarında gerçekleşen romantik teklif anında, mumlarla süslenmiş atmosferde diz çöken Akyıldız, tektaş yüzükle yaptığı sürprizle Kahraman’a unutulmaz bir an yaşattı. Oyuncu ise bu özel teklife “Evet” yanıtını verdi.

Kahraman, paylaşımına “Artık en sevdiğim masal ‘Küçük Deniz Kızı’ değil” notunu düşerek mutluluğunu dile getirdi.

Paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni ve tebrik alırken, Sıla Türkoğlu, Ekin Mert Daymaz, İlayda Akdoğan, Emre Aslan, Tarık Emir Tekin, Dilara Aksüyek ve Berfu Yenenler gibi isimlerden de tebrik mesajları geldi.

BUÇE BUSE KAHRAMAN KİMDİR?

1 Nisan 1996 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Buçe Buse Kahraman, ortaokul ve lise yıllarında oyuncu olmaya karar verdi.

Üniversitede eğitim almak için sınavlara girdi ve 9 Eylül Güzel Sanatlar Fakültesi oyunculuk bölümünde eğitimini tamamladı.

2017 yılında "Kötü Çocuk" sinema filminde Cansu karakterini canlandırarak oyunculuğa başladı. Daha sonra ilk dizi projesi olan "Çarpışma" dizisinde Meltem karakterine rol verdi.

Yasak Elma dizisnde Lila karakterine hayat veren Buçe Buse Kahraman, asıl çıkışını ise Yalı Çapkını dizisi ile yaptı. Kahraman, Pelin (Pelo) karakterine hayat verdi.