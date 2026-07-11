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Kaynak: DHA

3'üncü Lig'e düşen Bucaspor 1928'de sol kanat oyuncusu Mecit Sercan Deniz (19), Süper Lig temsilcisi Kasımpaşa ile resmen sözleşme imzaladı.

Haziran ayında Kasımpaşa ekibiyle söz kesen genç futbolcu yeni kulübüyle anlaştı.

Geçen sezon sarı-lacivertli formayla 2'nci Lig'de 34 maçta 9 gol, 5 asistlik performans sergileyen genç yıldız adayı Sercan, dikkatleri üzerine çekmişti.

Futbola başladığı Buca ekibinde profesyonel olan genç oyuncu için İzmir temsilcisinin bonservis geliri elde ettiği ifade edildi.