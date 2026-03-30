Buca Belediyesi, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası yolunda, önündeki son engel olan Kosova-Türkiye maçı için Hasanağa Bahçesi’nde dev ekran kuruyor. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, “Gencinden yaşlısına herkesi, ay-yıldızlı bayraklarımızı kapıp bu heyecana ortak olmaya, tek ses, tek yürek olmaya bekliyorum” diye konuştu.



İstanbul’da Romanya’yı 1-0 mağlup ederek tüm Türkiye’yi sevince boğan Ay-Yıldızlılar, 2026 FIFA Dünya Kupası’na doğrudan katılım hakkı kazanmak için sahaya çıkıyor.

Buca Belediyesi, bu tarihi ana tanıklık etmek ve milli heyecanı doruğa çıkarmak amacıyla ilçenin simge noktalarından Hasanağa Bahçesi’ni dev bir tribüne dönüştürüyor. 31 Mart Salı günü saat 21.45’te başlayacak dev final, kurulacak dev ekrandan canlı yayınlanacak.

GÖRKEM DUMAN'DAN DAVET: "BAYRAĞINI AL GEL"

Bucalıları bu gurur tablosuna ortak olmaya davet eden Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, "Romanya karşısında sergilenen o muazzam azim ve inanç, hepimizin göğsünü kabarttı. Şimdi sıra bu yolu zaferle taçlandırmakta. Biz de Buca Belediyesi olarak, bu tarihi coşkuyu ilçemizin kalbinde, Hasanağa Bahçesi’nin ferahlığında hep birlikte yaşayalım istedik. Tüm hemşehrilerimi, gencinden yaşlısına herkesi, ay-yıldızlı bayraklarımızı kapıp bu heyecana ortak olmaya, tek ses, tek yürek olmaya bekliyorum. Hedefimiz Dünya Kupası, kalbimiz millilerimizle!" diye konuştu.