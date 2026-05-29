Buca Belediyesi, Pırlanta Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezleri bünyesindeki 4-6 yaş grubu minik öğrencileri, Kaynaklar yerleşkesinde yer alan Tarım Okulu ve Atalık Tohum Merkezi’nde misafir etti. "Tarımda Buca Modeli" vizyonu doğrultusunda organize edilen bu anlamlı buluşmada çocuklar, çevre bilinci kazanırken toprağa dokunma ve bitki türlerini yakından tanıma fırsatı yakaladı.

Renkli ve eğlenceli anların yaşandığı etkinlikte, minik öğrenciler üretim aşamalarını yerinde gözlemleme imkanı buldu. Hayatlarında ilk kez fasulye tohumlarını toprakla buluşturan çocuklar, bir tohumun bitkiye dönüşme serüvenini uzmanlardan öğrenmenin heyecanını yaşadı. Doğanın eğitici ve öğretici yönünü uygulamalı olarak yaşayan minikler, merkezde verimli bir gün geçirdi.

Çocukların erken yaş döneminde doğayla bağ kurmasının ve tarımsal üretimi öğrenmesinin taşıdığı öneme değinen Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, projeye ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

“Çocuklarımızın toprağı tanıyan, üretimin değerini bilen bireyler olarak yetişmesini önemsiyoruz. Tarım Okulumuz ve Atalık Tohum Merkezimizde çocuklarımızı doğayla buluşturmaya devam edeceğiz.”