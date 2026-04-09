Buca Belediyesi’nin sokak hayvanlarına gösterdiği hassasiyet, yavru kedi Zero’nun hikayesinde somutlaştı. Kritik durumda merkeze getirilen ve boynu kırık minik dost, ekiplerin gece gündüz demeden verdiği mücadeleyle hayata tutundu. Bu fedakarlık dolu süreç, bir canın değerini ön plana çıkarıyor ve hayvanseverler arasında büyük yankı uyandırıyor.

Buca Belediyesi, ağır yaralı halde bulunan yavru kedi Zero için harekete geçti. Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’ne kritik durumda ulaştırılan patili dost, ekiplerin yoğun müdahalesi ve belediye personelinin özverisi sayesinde hayata tutundu. Vatandaşlar tarafından merkeze getirildiğinde yaşama şansı oldukça düşük olan yavru kedinin, kapıya sıkışma sonucu boynunun kırıldığı belirlendi. Hemen yoğun bakıma alınan can dost için özel bir fizik tedavi süreci başlatıldı.

Gün boyu enjeksiyonlar ve tıbbi müdahalelerle sürdürülen tedaviler, minik kedinin iyileşme yolculuğunun temelini oluşturdu. Özel bakım ihtiyacı nedeniyle mesai saatleri dışında da yalnız bırakılmayan Zero, gündüz klinikte tedavi edilirken geceleri ise sağlık personelinin evinde sıcak bir yuva buldu. Bu gece bakım uygulaması, belediyenin hayvanlara yönelik sorumluluğunu en somut şekilde yansıttı. Personel, mesai kavramını bir kenara bırakarak kediyi aile ortamında besledi, sarıldı ve sürekli takip etti. Böylece Zero, hayata yeniden başlama şansını yakaladı ve bu nedenle sağlık personeli tarafından “Zero” ismiyle anıldı.

GECE NÖBETLERİYLE DEVAM EDEN MÜCADELE

Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’nde yürütülen çalışmalar, sadece tıbbi müdahalelerle sınırlı kalmadı. Ekipler, yavru kedinin fiziksel iyileşmesinin yanı sıra psikolojik desteğini de ön planda tuttu. Kapıya sıkışma travmasının etkilerini azaltmak için özel egzersizler uygulandı. Personelin evlerdeki bakım süreci ise hem tedavinin kesintisiz sürmesini sağladı hem de Zero’ya güven duygusu aşıladı. Bu yaklaşım, belediyenin sokak hayvanları politikasında insanüstü bir çabanın örneği olarak öne çıktı.

BAŞKAN DUMAN’DAN GÜÇLÜ VURGU: BİR CAN HER ŞEYİN ÜZERİNDE

Belediye Başkanı Görkem Duman, sokak hayvanlarının yaşam hakkını korumanın en temel sorumlulukları olduğunu belirterek şunları kaydetti: "Bir canın hayatı, her türlü projenin üzerindedir. Zero merkeze ilk getirildiğinde yaşama tutunması çok düşük bir ihtimaldi. Çalışma arkadaşlarımızın mesai kavramı gözetmeksizin onu evlerine kadar götürüp aile sıcaklığıyla bakmaları, belediyemizin bu konudaki hassasiyetinin en güzel göstergesidir. Zero, azmin ve sevginin simgesi oldu."