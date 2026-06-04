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Buca Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında yeni iddialar ortaya çıktı. Aralarında Belediye Başkanı Görkem Duman ve eski başkan Erhan Kılıç’ın da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alınırken, dosyada rüşvet, usulsüz imar işlemleri, bankamatik personel, belediye kaynaklarının şahsi kullanımı ve para transferlerine ilişkin iddialar yer aldı. Hak ediş biriminde memur olarak çalışan Bahadır Yılmaz adlı personelin 13 adet yarış atı sahibi olduğu öne sürüldü.

TV100'ün haberine göre İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Buca Belediyesi ve bağlı birimlerine yönelik çalışma yürüttü.

50 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Elde edilen deliller doğrultusunda aralarında belediye yöneticileri, çalışanlar ve firma sahiplerinin de bulunduğu toplam 62 şüpheliye yönelik dün İzmir merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Hakkında gözaltı kararı verilen 62 şüpheliden Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ve eski Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın da aralarında olduğu 50 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin işlemleri sürerken, aranan 4 kişi daha yakalandı. Böylelikle gözaltı sayısı 54'e yükseldi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na yönelik yolsuzluk operasyonu kapsamında tutuklanan İzmir Buca Belediyesi hak ediş biriminde memur olarak çalışan Bahadır Yılmaz adlı personelin 13 adet yarış atı sahibi olduğu iddia edildi.

DİJİTAL MATERYALLERE İNCELEME

Soruşturma dosyasına yansıyan tespitlere göre, bazı şüphelilerin dijital materyallerinde belediyedeki ihalelerin teknik şartnameleri ve ihale detaylarına ilişkin yazışmalar bulunduğu iddia edildi. Ayrıca gizli tanık beyanlarında usulsüzlük yapıldığı belirtilen bazı imar parsellerine yönelik notlar ve görüşmelerin de incelemelerde yer aldığı öğrenildi.

‘BANKAMATİK MEMUR’ İDDİASI

Dijital incelemelerde, belediyeye SGK müfettişlerinin geldiğine ve “bankamatik memurlar” ile ilgili tahkikat yürütüldüğüne dair konuşmaların tespit edildiği ileri sürüldü.

Bazı görüşmelerde, bankamatik memuru olarak çalıştığı öne sürülen kişilerin başkanın talimatıyla görevde bulunduğuna ilişkin ifadelerin yer aldığı öne sürüldü. Bir belediye çalışanının da kendisinin “bankamatik memuru” olduğunu kabul ettiğine yönelik telefon görüşmesinin dosyaya girdiği bildirildi.

PARA TRANSFERLERİ İDDİASI

Soruşturma kapsamında bazı firma sahipleri ve belediye personeli arasında para transferlerine ilişkin görüşmelerin tespit edildiği öne sürüldü.

Dijital kayıtlarda bazı şahıslara çok sayıda para gönderildiğine dair yazışmaların bulunduğu, bir şüphelinin ise başka bir kişinin hesabına 50 bin TL gönderdiğinin belirlendiği iddia edildi. Ayrıca bazı görüşmelerde “son rüşvet parası” şeklinde ifadelerin geçtiği ileri sürüldü.

BAŞKAN VE PERSONELE YÖNELİK İDDİALAR

İnşaat firma sahibin ise, “Tapuda çalışan Ayhan'ın Buca Belediyesi'nden daha beter çıktığına doymak bilmediğine” yönelik görüşmeler yaptığı belirtildi.

İncelemelerde, otel ödemeleri ve belediye kartlarının farklı kişiler tarafından kullanıldığına ilişkin görüşmelerin de tespit edildiği öne sürüldü. Dosyada, belediye kaynaklarının şahsi harcamalarda kullanılıp kullanılmadığına yönelik değerlendirmelerin de yer aldığı iddia edildi.

Soruşturma dosyasında, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman’a ait dijital materyallerde belediye personeliyle ilgili çeşitli talimatlar, bazı inşaat dosyalarına ilişkin bilgi talepleri ve para transferine dair dekont gönderildiği yönünde tespitler bulunduğu ileri sürüldü. Bazı yazışmalarda ise “başkan istiyor” şeklindeki ifadelerin yer aldığı iddia edildi.