İzmir'de Buca Belediyesine yönelik "rüşvet" operasyonunda daha önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 7 kişi tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, operasyon kapsamında 7 kişinin adli kontrol kararıyla serbest bırakılmasına itiraz etti.

Nöbetçi hakimlik tarafından tutuklama kararı verilen 7 kişi cezaevine gönderildi. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 14'e yükseldi.

NE OLMUŞTU?

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, belediyede "rüşvet" karşılığı çeşitli imar ve planlarda mevzuata aykırı yerleri usulüne uygunmuş gibi ruhsatlandırdıkları ve menfaat temin ettikleri iddiasıyla 28 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

5 Şubat tarihinde düzenlenen operasyonda 26'sı gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen 26 kişiden 7'si tutuklanmış, 19 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Biri yurt dışında bulunduğu tespit edilen 2 kişinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenilmişti.