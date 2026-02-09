Görkem Dumanlı yönetimindeki Buca Belediyesi'nde yaklaşık 40 gündür işçilerin fazla mesai ve primleri ödenmedi. Alacaklarını alamayan işçiler, tüm birimlerde iş bıraktı.

"ARTIK BEKLEYECEK GÜCÜMÜZ KALMADI"

DİSK Genel-İş Sendikası İzmir 6 No’lu Şube tarafından yapılan açıklamada verilen ödeme sözlerinin yerine getirilmediği ve işçilerin ekonomik olarak tükenme noktasına geldiği ifade edildi. Açıklamada, artık bekleyecek güçlerinin kalmadığı vurgulandı.

ÇAY BİLE VERİLMEDİ

Eylem kapsamında sabah 08.30 itibarıyla belediyenin ana hizmet binasında toplanan işçiler kart basımı yaptı. Temizlik İşleri, Fen İşleri ile Park ve Bahçeler birimlerinde çalışan personel iş bıraktı. Anaokullarında görev yapan öğretmenlerin de eyleme katıldığı bildirildi. Ana hizmet binasında tahakkuk ve vergi toplama birimlerinde hizmet verilmezken veterinerlik hizmetlerinde yalnızca acil müdahale ekiplerinin görev yaptığı belirtildi. Çay ocaklarında ise kart basımı sonrasında hizmet sunulmadı.

"YOL PARASI BULAMAZ HALE GELDİK"

Belediye çalışanlarının uzun süredir borç yükü altında yaşam mücadelesinin verdiği belirtildiği sendika tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

Bilindiği üzere alacaklarımızın kalan son kısmıyla ilgili verilen tarihin üzerinden yaklaşık 40 gün geçmesine rağmen herhangi bir ödeme gerçekleşmemiştir . Artık işçinin beklemeye sabretmeye tahammülü kalmamıştır. Bütün işçilerin durumu içler acısı bir hal almış , borçlar boyunu aşmıştır . Dayanmaya yada çalışmaya artık gücümüz kalmamıştır . İşe gidip gelmek için bile yol parasını bulamaz haldeyken kimse bizden iş yapmamızı beklemesin. Bu durumun buraya gelmesinin sebebi disk genel-iş sendikası olmadığını bir kez daha buradan bütün kamuoyuna ifade etmek isteriz. Pazartesi'den itibaren bütün birimlerimizde ayrımsız iş bırakma eylemine geçiyoruz . Sabah saat 08:30'da bütün üyelerimizin Buca Belediyesi hizmet binasında olması önemlidir. Bütün çabamız ve aldığımız inisiyatife rağmen maalesef sorun çözülmemiştir. Bizimde üretimden gelen gücümüzü kullanmaktan başka bir yolumuz kalmamıştır. Eyleme bütün üyelerimizin katılması son derece önemlidir.

İŞÇİLER PARA ALAMAZKEN BAŞKAN TATİLDE GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Buca Belediye Başkanı Görkem Dumanlı, sevgilisi sanatçı Sevda Orhan ile birlikte, işçiler eylem yaparken Taylan'a, tatile gitmişti. Kamuoyunda eleştirilerin hedefi olan Dumanlı, "Bu insani bir şey, saklanacak gizlenecek bir şey yok. 2 gün tatil yaptım" demişti