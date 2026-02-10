Eylemin bitiş nedeni, geriye dönük ve mevcut tüm alacakların bugün içinde ödeneceğine dair resmi güvence alınması olarak açıklandı.

DİSK Genel-İş 6 No’lu Şube Yönetim Kurulu’nun açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan görüşmeler neticesinde süreçle ilgili muhatap olduğumuz kurumlar tarafından üyelerimizin alacağı iwallet kartları, kasım maaşından kalan yan haklar ve mesailerinizin tamamı saat 17.00'ye kadar hesaplarınızda olacağının garantisi alınmıştır. Bu nedenle bugün sabah itibariyle bütün üyelerimiz kendi iş yerlerinde işbaşı yapacaklardır. Buca Belediyesi'nde çalışan üyelerimizin, geldiğimiz günden beri alacağı olan bütün hakları bugün itibariyle ödenmiş olacak ve geriye dönük hiçbir alacağı kalmayacaktır."

40 gündür devam eden hak arama süreci, işçilerin iş başı yapmasıyla sonuçlandı.