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İzmir Valiliği, CHP'li Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın tutuklanması ve görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye başkanvekili seçim tarihi belli oldu.

İçişleri Bakanlığı'nın Buca Belediye Başkanı Duman'ın görevden uzaklaştırıldığını açıklamasının ardından İzmir Valiliği, Buca Belediye meclisinin başkanvekilini seçmek üzere 12 Haziran 2026 günü toplanacağını açıkladı.

İzmir Valiliği'nden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Buca Belediye Başkanı Görkem DUMAN, Anayasanın 127’nci maddesinin 4’üncü fıkrası ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi uyarınca, İçişleri Bakanlık Makamının 7 Haziran 2026 tarihli Onay'ı ile görevden uzaklaştırılmıştır. Valiliğimizce, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45’inci maddesine göre, Belediye Başkan Vekili seçimi için, Belediye Meclisinin 12 Haziran 2026 Cuma günü saat 16.00’da Buca Belediyesi Hizmet Binası Meclis Salonunda olağanüstü toplanmasına karar verilmiştir.

NE OLMUŞTU?

İzmir'in Buca Belediyesi ve bağlı iştiraklerine yönelik 'yolsuzluk' iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 54 kişiden aralarında Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın da bulunduğu 42 kişi tutuklanırken, 12 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.