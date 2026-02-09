İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Buca Belediyesi’ne yönelik rüşvet ve imar usulsüzlüğü iddialarında yeni bir gelişme yaşandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 2 Şubat’ta düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 28 şüpheliden 26’sı yakalanmıştı. Şüpheliler arasında Buca Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü İ.B.’nin de yer aldığı öğrenildi.

Soruşturma dosyasında, mevzuata aykırı yapı ve imar planlarının rüşvet karşılığında usule uygun hale getirilerek ruhsatlandırıldığı ve bu yolla haksız menfaat sağlandığı iddiaları bulunuyor. Yargı sürecinin, son bir yıl içinde savcılığa yapılan doğrudan suç duyuruları üzerine başlatıldığı belirtildi.

Savcılık talepleri ve mahkeme kararı

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 26 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından 19 şüpheli tutuklama talebiyle, 7 şüpheli ise adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarıldı.

Hakimlik, şüphelilerden 7’sinin tutuklanmasına karar verirken, 19 şüpheliyi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

Öte yandan firari durumda olan 2 şüpheliden birinin yurt dışında olduğu tespit edilirken, diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği öğrenildi.