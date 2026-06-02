İzmir'de Buca Belediyesi ve bağlı birimlerine yönelik yürütülen geniş soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye basıldı.

AĞIR SUÇLAMALAR DİKKAT ÇEKTİ

Emniyet birimlerinin yaptığı çalışmalar sonucunda, belediye imkanları kullanılarak bir suç örgütü kurulduğu ve yönetildiği iddia edildi. Soruşturma dosyasında yer alan diğer suçlamalar ise şunlar:

İlçedeki inşaat faaliyetlerinde müteahhitler ile belediye yönetimi ve personeli arasında rüşvet ağı kurulması,

İmar süreçlerinde usulsüzlükler yapılarak belediye yönetiminin bu süreçte aktif rol oynaması,

Belediye iştiraklerine ait banka hesapları, kredi kartları ve araçların şahsi harcamalar ile konaklamalar için kullanılması,

Belediye aleyhine haber yapan ya da sosyal medyada paylaşımda bulunan kişilerin darbedilmesi,

Fiilen görev yapmayan kişilere "bankamatik personeli" sıfatıyla maaş ve çeşitli ödemelerin aktarılması.

6 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Toplanan delillerin ardından, aralarında belediye yöneticileri, personeli ve firma sahiplerinin de yer aldığı toplam 62 şüpheliyi yakalamak amacıyla İzmir merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. İlk etapta Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ve eski Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç dahil olmak üzere 50 şüpheli gözaltına alındı.

FİRARİ 4 ŞÜPHELİ DAHA YAKALANDI

Hakkında yakalama kararı bulunan firari şüphelilere yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 4 kişi daha emniyet güçlerince gözaltına alındı. Son yakalamalarla birlikte operasyon kapsamında gözaltına alınanların sayısı 54'e yükselirken, diğer şüphelilerin yakalanması ve emniyetteki ifade işlemlerinin sürdüğü bildirildi.