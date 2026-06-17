Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Yaşam Bu yolda yolculuk hiç bitmesini İstemeyeceksiniz: İşte o muazzam görüntüler

Bu yolda yolculuk hiç bitmesini İstemeyeceksiniz: İşte o muazzam görüntüler

Bursa-İnegöl ile Kütahya-Domaniç arasında uzanan kıvrımlı yollar, dronla görüntülendi. Domaniç Dağları’ndaki muhteşem manzara ve yeşilin tonlarına bürünen ağaçlar, sürücülere nefes kesen bir yolculuk sunuyor.

Kaynak: DHA
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Bu yolda yolculuk hiç bitmesini İstemeyeceksiniz: İşte o muazzam görüntüler - Resim: 1

Bursa’nın İnegöl ilçesi ile Kütahya'nın Domaniç ilçelerini birbirine bağlayan 'kıvrımlı yollar' ve ağaçların eşsiz renkleriyle sürücülere güzel manzara sunan yol, dronla görüntülendi.

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Bu yolda yolculuk hiç bitmesini İstemeyeceksiniz: İşte o muazzam görüntüler - Resim: 2

Bursa ile Kütahya'nın doğal sınırını oluşturan Domaniç Dağları'ndaki kıvrımlı yolların, mevsim renkleriyle oluşturduğu manzara, dronla görüntülendi.

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Bu yolda yolculuk hiç bitmesini İstemeyeceksiniz: İşte o muazzam görüntüler - Resim: 3

İnegöl-Domaniç arasındaki 45 kilometrelik yolun 17 kilometresini oluşturan 'kıvrımlı yol', bin 500 rakımlı Kocayayla Geçidi'ne ulaşıyor.

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Bu yolda yolculuk hiç bitmesini İstemeyeceksiniz: İşte o muazzam görüntüler - Resim: 4

Kütahya'dan Bursa'ya doğru gidenler, Domaniç Dağları'nın manzarasına tanık oluyor. Sürücüler, yaz mevsiminin gelmesiyle çevresindeki ağaçların yeşilin tonlarına büründüğü manzaranın keyfini çıkararak yolculuk yapıyor.

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Bu yolda yolculuk hiç bitmesini İstemeyeceksiniz: İşte o muazzam görüntüler - Resim: 5

Yol, manzarasıyla 4 mevsim doğa ve fotoğraf tutkunlarının da uğrak noktası haline gelirken, çevresindeki mevsim renkleriyle yoldan geçenlerin ilgisini çekiyor.

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Bu yolda yolculuk hiç bitmesini İstemeyeceksiniz: İşte o muazzam görüntüler - Resim: 6
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Bu yolda yolculuk hiç bitmesini İstemeyeceksiniz: İşte o muazzam görüntüler - Resim: 7
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Bu yolda yolculuk hiç bitmesini İstemeyeceksiniz: İşte o muazzam görüntüler - Resim: 8
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Bu yolda yolculuk hiç bitmesini İstemeyeceksiniz: İşte o muazzam görüntüler - Resim: 9
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Bu yolda yolculuk hiç bitmesini İstemeyeceksiniz: İşte o muazzam görüntüler - Resim: 10
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Bu yolda yolculuk hiç bitmesini İstemeyeceksiniz: İşte o muazzam görüntüler - Resim: 11
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Bu yolda yolculuk hiç bitmesini İstemeyeceksiniz: İşte o muazzam görüntüler - Resim: 12
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Bu yolda yolculuk hiç bitmesini İstemeyeceksiniz: İşte o muazzam görüntüler - Resim: 13
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Bu yolda yolculuk hiç bitmesini İstemeyeceksiniz: İşte o muazzam görüntüler - Resim: 14
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