Bu yılın en güçlü aksesuarı: İşte 2026’nın en popüler çanta modelleri

NOSTALJİ RÜZGÂRI

2026’da büyük çantalar popülerliğini korumaya devam ediyor. Pandemi öncesinde mikro çantalar trendin merkezindeydi; ama günlük hayatın ihtiyaçları değiştikçe daha işlevsel modeller öne çıktı. Artık yalnızca telefonunuzu değil, su şişenizi, dizüstü bilgisayarınızı ve spor eşyalarınızı da rahatça taşıyabileceğiniz geniş çantalar tercih ediliyor.

Bu sezonun dikkat çeken parçalarından biri ise yumuşak süet çantalar. Rahat kullanımı ve zamansız görünümüyle hem günlük kombinleri tamamlıyor hem de pratik bir alternatif sunuyor.