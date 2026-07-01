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Kaynak: DHA

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; 19-25 yaş arasındaki gençlerin, müze ve ören yerlerine ücretsiz girebileceği 'Müzekart GNS' projesinin başladığını duyurdu.

Bakan Bak, paylaşımında "Sevgili gençler, ülkemizin tarih ve kültür kokan her bir köşesini gönlünüzce gezin diye Müzekart GNS bu yıl da sizlerle. Doya doya gezin, görün, öğrenin" ifadelerini kullandı.

30 EYLÜL'E KADAR GEÇERLİ

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçirilen uygulama kapsamında gençler, 1 Temmuz - 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Türkiye genelindeki 300'den fazla müze ve ören yerini ücretsiz ziyaret edebilecek.

2022 yılında başlatılan ve binlerce gencin yararlandığı Müzekart GNS uygulaması, bu yıl da gençlere yaz boyunca ücretsiz uygulanacak.

Gençler, arkeolojiden tarihe, etnografyadan sanata uzanan geniş bir yelpazede müze ve ören yerlerini ziyaret edebilecek. Uygulamadan yararlanmak isteyen gençler, 1 Temmuz itibarıyla 'muzekartgns.com' adresi üzerinden dijital başvurularını yapabilecek.

Başvurusu onaylanan gençler, 'Türkiye'nin Müzeleri' mobil uygulaması üzerinden dijital Müzekart GNS'lerini kullanabilecek.