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Kaynak: İHA

Afyonkarahisar’ın Sultandağı’na bağlı Yeşilçiftlik beldesinde üreticilik yapan Mustafa Akpınar, geçen yıl hava muhalefeti ve zirai don nedeniyle çok zor bir dönem geçirdiklerini ifade etti.

Bahçelerinde kirazın yanı sıra vişne, kayısı, erik, badem ve ceviz de yetiştirdiğini belirten Akpınar, geçen yıl ağaçlardan tek bir ürün dahi alamadıklarını söyledi.

Bu yıl hava şartlarının tarımsal üretime uygun seyrettiğini belirten Akpınar, geçen yıl yiyecek kiraz dahi bulamazken bu yıl ağaçların adeta üzüm salkımı gibi meyve verdiğini ve bahçelerde büyük bir bolluk yaşandığını açıkladı.

Meyvedeki aşırı bolluğun kiraz kalitesini etkilediğini ve piyasa fiyatlarının beklentilerin çok altında kaldığının altını çizen Akpınar, mevcut fiyatların işçi yevmiyelerini karşılamakta yetersiz kaldığını belirtti.

Kirazın değerinin altında satıldığını söyleyen Akpınar, kendilerinden ucuza alınan ürünün tüketiciye de uygun fiyatla ulaşmasını temenni ettiğini ifade etti.