Türkiye’de milyonlarca emekli ciddi bir yoksullukla mücadele ediyor. Hatta İstanbul Ulus’ta bazı emekliler ev kiralarına parası yetmediği için otelde kalıyor ve sosyal yardım alıyor.

Ancak ABD medyasında çıkan bir haber dünyada sosyal adaletsizliğin büyük bir sorun olduğu ülkede yaşlılara ve emeklilere karşı yaklaşımı gözler önüne serdi.

Wall Street Journal gazetesinde çıkan bir haber, “Evinizi 1.500 dolara yaşlanmaya uygun hale nasıl getirirsiniz?” sorusunu sordu. Haberde evin yaşlıların kullanımına uygun hale getirilmesi için bazı eşyalarda yapılacak değişikliler sıralandı. Bu değişimin maliyeti için ise 1500 dolar (Yaklaşık 65 bin 236 lira) bütçe belirlendi. Yazıda yaşlıların rahat hareket etmesi ve düşme riskinin azaltılması için alanın genişlemesi, aydınlatmanın artırılması ve banyoya bazı destekler eklenmesi gibi değişiklikler için öneriler yapıldı.

Haberde özetle şu ifadeler yer aldı:

"ABD’de birçok kişi yaşlılık dönemini kendi evinde geçirmek istiyor ve bazı haneler bu amaçla konutlarını yeniden düzenliyor. Ev içi düzenlemelerde en büyük iki sorun düşmeleri önlemek ve hastane sonrası ev içinde hareketi kolaylaştırmak olarak öne çıkıyor.

Düşmeler ev içinde sık görülüyor ve yaşlı yetişkinlerde hastaneye yatışların ve hareket kabiliyeti kaybının başlıca nedenini oluşturuyor. Aydınlatmanın artırılması, zemin ile mobilyalar arasında renk kontrastının güçlendirilmesi ve halıların kaldırılması düşme riskini azaltıyor. Mobilya ve merdiven kenarlarının işaretlenmesi ile kapıların daha geniş açılmasını sağlayan menteşe düzenlemeleri yürüme alanlarını genişletiyor. Görüşü ve hareket alanını iyileştiren bu değişiklikler yaklaşık 1.000 dolarlık bir maliyetle ve bir aydan kısa sürede uygulanabiliyor."

Hastane sonrası eve dönüşte en çok kullanılan alanlar olan banyo ve yatak odasında düzenlemeler yapılması günlük hareketi kolaylaştırıyor. Duş hortumu, duş oturağı ve destekli yükseltilmiş klozet aparatı gibi eklemelerle yaklaşık 500 dolarlık ek harcama yeterli oluyor. Bu düzenlemelerle toplam maliyet yaklaşık 1.500 dolar seviyesinde kalıyor ve ev içinde bağımsız hareket imkânı artıyor."