Yeniçağ Gazetesi
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Bu viraj can almaya devam ediyor: Ceyda’nın hayatını kaybettiği yerde aynı dehşet

Şile Darlık Yolu’nda motosikletli Yıldırım Ersan virajda lastik kaydırarak ormanlık alana savruldu ve hastanede hayatını kaybetti. Aynı noktada kısa süre önce Ceyda Yakova da benzer kazada ölmüştü.

Kaynak: DHA
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Bu viraj can almaya devam ediyor: Ceyda’nın hayatını kaybettiği yerde aynı dehşet - Resim: 1

Şile’de arkadaşlarıyla motosiklet kullanan Yıldırım Ersan (30), iddiaya göre hızla girdiği virajda lastiğinin kayması sonucu hakimiyeti kaybetti. Ormanlık alana savrularak ağır yaralanan sürücü hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Bu viraj can almaya devam ediyor: Ceyda’nın hayatını kaybettiği yerde aynı dehşet - Resim: 2

Darlık Yolu'nda daha önce de Ceyda Yakova geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybetmişti. Kazanın meydana geldiği Darlık Yolu havadan görüntülendi.

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Bu viraj can almaya devam ediyor: Ceyda’nın hayatını kaybettiği yerde aynı dehşet - Resim: 3

Şile Darlık Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yıldırım Ersan, arkadaşlarıyla motosiklet kullanmak için Darlık yoluna gitti. Viraja hızlı giren Ersan'ın yolda ilerlediği sırada motosikletinin lastiği kaydı. Kontrolü kaybeden sürücü, ormanlık alana savrularak ağır yaralandı.

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Bu viraj can almaya devam ediyor: Ceyda’nın hayatını kaybettiği yerde aynı dehşet - Resim: 4

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü, ambulansla Şile Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yıldırım Ersan burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Bu viraj can almaya devam ediyor: Ceyda’nın hayatını kaybettiği yerde aynı dehşet - Resim: 5

Yıldırım Ersan'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Cenaze, ikindi namazına müteakip Hekimbaşı Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

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Bu viraj can almaya devam ediyor: Ceyda’nın hayatını kaybettiği yerde aynı dehşet - Resim: 6

Diğer yandan kazanın meydana geldiği Darlık Yolu havadan görüntülendi. Keskin virajların yer aldığı yoldaki fren izleri de kameralara yansıdı.

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Bu viraj can almaya devam ediyor: Ceyda’nın hayatını kaybettiği yerde aynı dehşet - Resim: 7

Aynı bölgede 17 Ağustos Pazartesi günü Şile’de yaşayan arkadaşını ziyaret sonrası gezmek için motosikleriyle yola çıkan Ceyda Yakova (21) kaza geçirdi.

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Bu viraj can almaya devam ediyor: Ceyda’nın hayatını kaybettiği yerde aynı dehşet - Resim: 8

Yakova’nın kullandığı motosikletin tekerleği Şile Yolu Avlak Virajı olarak bilinen Darlık Yolu'nda mıcıra girdi. Dengesini kaybeden Yakova, yol kenarındaki yön tabelasına çarparak savruldu.

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Bu viraj can almaya devam ediyor: Ceyda’nın hayatını kaybettiği yerde aynı dehşet - Resim: 9

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Yakova, ağır yaralı olarak Şile Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İç kanama geçirdiği belirlenen Yakova sevk edildiği Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

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Bu viraj can almaya devam ediyor: Ceyda’nın hayatını kaybettiği yerde aynı dehşet - Resim: 10
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Bu viraj can almaya devam ediyor: Ceyda’nın hayatını kaybettiği yerde aynı dehşet - Resim: 11
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Bu viraj can almaya devam ediyor: Ceyda’nın hayatını kaybettiği yerde aynı dehşet - Resim: 12
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Bu viraj can almaya devam ediyor: Ceyda’nın hayatını kaybettiği yerde aynı dehşet - Resim: 13
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Bu viraj can almaya devam ediyor: Ceyda’nın hayatını kaybettiği yerde aynı dehşet - Resim: 14
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Bu viraj can almaya devam ediyor: Ceyda’nın hayatını kaybettiği yerde aynı dehşet - Resim: 15
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