Bilim insanları yüksek yağ oranı içeren ürünlerin çok ciddi sağlık sorunlarına yol açtığını bir kez daha ortaya çıkardı.

ABD'de bulunan ve dünyanın sayılı üniversitelerinden biri olarak lanse edilen Massachusetts Institute of Technology'de (MIT) görevli bilim insanları sık sık ultra işlenmiş gıdalar ve fast food tüketmenin karaciğerde biyolojik değişiklikleri tetiklediğini ve bunun da kanser riskini artırabileceğini ortaya koydu.

Nefes’de yer alan habere göre, uzmanlar, tek seferde çok fazla yağlı gıda yenmesinden ziyade bunun düzenli bir beslenme alışkanlığına dönüşmesinin daha tehlikeli olduğunu duyurdu.

Zaman içinde yüksek yağlı beslenmenin karaciğerdeki hücreleri "hayatta kalma moduna" aldığının altını çizen uzmanlar bunun da kanseri tetikleyebileceğini belirtti.

“KANSERİ TETİKLİYOR”

Araştırmanın sonuçları Cell isimli tıp dergisinde kamuoyuna duyurulurken, araştırmada bulunan Alex K. Shalek, "Karaciğer ne zaman büyük oranda yağa maruz kalsa onun esas çalışan hücreleri gıdayı parçalamaya ve toksinleri arındırmaya odaklanmaktan çok daha ilkel bir yapıya geçerek stres altına giriyor. Bu da kanseri tetikliyor" ifadelerini kullanıldı.

Bilim insanları uzun süre boyunca yüksek yağ oranına sahip bir şekilde beslenen fareleri incelerken bunlarda kanser oluşmasını takip etti.

Uzmanlar, "kaçamak" olarak arada bu tür besinlerin tüketilmesinden ziyade bu beslenme alışkanlığının uzun vadeli sonuçlarının çok daha yıkıcı olduğunu söyledi.