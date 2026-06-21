Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Bu ürünleri sakın evinize sokmayın: Bakanlık uyardı

Bu ürünleri sakın evinize sokmayın: Bakanlık uyardı

Tarım ve Orman Bakanlığı, yeni gıda tağşiş listesini yayımladı. Yapılan denetimlerde dana sucukta sakatat, dana kavurmada tek tırnaklı eti, yağ ve bal ürünlerinde çeşitli usulsüzlükler tespit edildi.

Kaynak: Haber Merkezi
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Bu ürünleri sakın evinize sokmayın: Bakanlık uyardı - Resim: 1

Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler kapsamında taklit ve tağşiş yapanlara ilişkin listesini güncelliyor.

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Bu ürünleri sakın evinize sokmayın: Bakanlık uyardı - Resim: 2

Son yapılan testlerde sağlığı tehlikeye atacak şekilde tağşiş-taklit yapılan baharat, çay, bitkisel ürün, şarküteri, yağ, peynir ve bal markaları ifşa edildi.

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Bu ürünleri sakın evinize sokmayın: Bakanlık uyardı - Resim: 3

Vatandaşların sağlıklı gıdaya erişmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor.

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Bu ürünleri sakın evinize sokmayın: Bakanlık uyardı - Resim: 4

Zaman zaman güncellenen ve yenileri eklenen uygunsuz ürünler listesine yeni markalar ve ürünler girdi.

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Bu ürünleri sakın evinize sokmayın: Bakanlık uyardı - Resim: 5

Zaman zaman güncellenen ve yenileri eklenen uygunsuz ürünler listesine yeni markalar ve ürünler girdi.

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Bu ürünleri sakın evinize sokmayın: Bakanlık uyardı - Resim: 6

İşte taklit ve tağşiş listesine giren yeni ürünler:

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Bu ürünleri sakın evinize sokmayın: Bakanlık uyardı - Resim: 7
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Bu ürünleri sakın evinize sokmayın: Bakanlık uyardı - Resim: 8
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