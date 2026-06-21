Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler kapsamında taklit ve tağşiş yapanlara ilişkin listesini güncelliyor.
Bu ürünleri sakın evinize sokmayın: Bakanlık uyardı
Tarım ve Orman Bakanlığı, yeni gıda tağşiş listesini yayımladı. Yapılan denetimlerde dana sucukta sakatat, dana kavurmada tek tırnaklı eti, yağ ve bal ürünlerinde çeşitli usulsüzlükler tespit edildi.Kaynak: Haber Merkezi
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Son yapılan testlerde sağlığı tehlikeye atacak şekilde tağşiş-taklit yapılan baharat, çay, bitkisel ürün, şarküteri, yağ, peynir ve bal markaları ifşa edildi.
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Vatandaşların sağlıklı gıdaya erişmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor.
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Zaman zaman güncellenen ve yenileri eklenen uygunsuz ürünler listesine yeni markalar ve ürünler girdi.
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Zaman zaman güncellenen ve yenileri eklenen uygunsuz ürünler listesine yeni markalar ve ürünler girdi.
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İşte taklit ve tağşiş listesine giren yeni ürünler:
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