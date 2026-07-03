Bakanlık, denetimlerde uygunsuzluk tespit edilen ürünleri "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ve "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" başlığı altında 2 farklı liste ile kamuoyu ile paylaşıyor. Söz konusu ürünler ve markaları vatandaşa açıklanıyor.
Bu ürünleri sakın evinize sokmayın: Bakanlık gıda tağşiş listesini duyurdu
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda tağşiş listesini yayınladı. Bir listede daha gıdada bir at ve eşek eti skandalı ortaya çıktı.Kaynak: Haber Merkezi
HİLE YAPILAN GIDA ÜRÜNLERİ
Bakanlık gıda sahtekarları listesinde son güncellemeyi 2 Temmuz tarihinde yaptı. Listede sucuk, kavurma, kebap, lahmacun, kıyma, pide harcı, bal, zeytinyağı, baharat ve çay gibi ürünlerde hile yapıldığı görüldü.
KAVURMA DİYE AT VE EŞEK ETİ YEDİRDİLER
Listenin en mide bulandıran detayı yine at ve eşek eti skandalı oldu. Vatandaşa kavurma diye at ve eşek eti yedirildiği ortaya çıktı.
Ekler, pekmez ve sucukta yapılan hileler...
Sucukta yapılan hileler...
"TABRIZ ISRAFILOV" adlı firmaya ait "Varnalı" marka kavurmada kalp ve tek tırnaklı eti tespit edildi.
Sucuk, lahmacun, kebap, kıyma ve pidede yapılan hileler...