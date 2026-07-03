Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Bu ürünleri sakın evinize sokmayın: Bakanlık gıda tağşiş listesini duyurdu

Bu ürünleri sakın evinize sokmayın: Bakanlık gıda tağşiş listesini duyurdu

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda tağşiş listesini yayınladı. Bir listede daha gıdada bir at ve eşek eti skandalı ortaya çıktı.

Kaynak: Haber Merkezi
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Bu ürünleri sakın evinize sokmayın: Bakanlık gıda tağşiş listesini duyurdu - Resim: 1

Bakanlık, denetimlerde uygunsuzluk tespit edilen ürünleri "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ve "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" başlığı altında 2 farklı liste ile kamuoyu ile paylaşıyor. Söz konusu ürünler ve markaları vatandaşa açıklanıyor.

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Bu ürünleri sakın evinize sokmayın: Bakanlık gıda tağşiş listesini duyurdu - Resim: 2

HİLE YAPILAN GIDA ÜRÜNLERİ

Bakanlık gıda sahtekarları listesinde son güncellemeyi 2 Temmuz tarihinde yaptı. Listede sucuk, kavurma, kebap, lahmacun, kıyma, pide harcı, bal, zeytinyağı, baharat ve çay gibi ürünlerde hile yapıldığı görüldü.

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Bu ürünleri sakın evinize sokmayın: Bakanlık gıda tağşiş listesini duyurdu - Resim: 3

KAVURMA DİYE AT VE EŞEK ETİ YEDİRDİLER

Listenin en mide bulandıran detayı yine at ve eşek eti skandalı oldu. Vatandaşa kavurma diye at ve eşek eti yedirildiği ortaya çıktı.

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Bu ürünleri sakın evinize sokmayın: Bakanlık gıda tağşiş listesini duyurdu - Resim: 4

Ekler, pekmez ve sucukta yapılan hileler...

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Bu ürünleri sakın evinize sokmayın: Bakanlık gıda tağşiş listesini duyurdu - Resim: 5

Sucukta yapılan hileler...

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Bu ürünleri sakın evinize sokmayın: Bakanlık gıda tağşiş listesini duyurdu - Resim: 6

"TABRIZ ISRAFILOV" adlı firmaya ait "Varnalı" marka kavurmada kalp ve tek tırnaklı eti tespit edildi.

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Bu ürünleri sakın evinize sokmayın: Bakanlık gıda tağşiş listesini duyurdu - Resim: 7

Sucuk, lahmacun, kebap, kıyma ve pidede yapılan hileler...

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