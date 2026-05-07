Henüz kullanıma hazır olmadığı öne sürülen bazı yapay zekâ özelliklerinin reklam kampanyalarında yer alması, teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırdı. ABD’de açılan toplu dava sonucunda yaklaşık 250 milyon dolarlık bir uzlaşma süreci gündeme gelirken, milyonlarca kullanıcı için geri ödeme ihtimali doğdu.
Bu telefonu alanlar tazminat alabilirsiniz: 130 bin TL’lik telefonda büyük kriz: Kullanıcılara geri ödeme yolda
Türkiye’de satış fiyatı 130 bin TL’ye kadar çıkan ve tanıtım sürecinde “yapay zekâda yeni dönem” sloganıyla öne çıkarılan akıllı telefonlar, şimdi dev bir dava dosyasıyla gündemde.Derleyen: Cemile Kurel
İddialara göre şirket, yeni nesil telefon modellerinde yer alacağı belirtilen bazı yapay zekâ ve Siri özelliklerini tam olarak sunmadan tanıtımlarda kullandı. Firma suçlamaları kabul etmese de dava kapsamında kullanıcı başına 25 ila 95 dolar arasında ödeme yapılması değerlendiriliyor.
DAVA SÜRECİ NASIL BAŞLADI?
Kaliforniya’da Mart 2025 yılında açılan toplu davada, Apple’ın özellikle iPhone 16 serisinin lansmanında henüz aktif olmayan yapay zekâ özelliklerini ön plana çıkardığı iddia edildi. Davacılar, bu tanıtımların tüketicilerin satın alma kararını etkilediğini savundu.
“YANILTICI REKLAM” SUÇLAMASI
Dava dosyasında, şirketin bazı yapay zekâ özelliklerini “devrim niteliğinde” ifadeleriyle tanıttığı, ancak bu özelliklerin o tarihte erişilebilir olmadığı öne sürüldü. Ayrıca Apple’ın, yapay zekâ rekabetinde geri kalmamak için agresif bir pazarlama stratejisi izlediği iddialar arasında yer aldı.
APPLE’DAN İLK AÇIKLAMA
Apple suçlamaları kabul etmedi. Şirket, Apple Intelligence çatısı altında 20’den fazla özelliğin halihazırda kullanıma sunulduğunu belirtirken, Siri için yeni güncellemelerin de yolda olduğunu açıkladı. Firma ayrıca uzlaşmayı, kullanıcı deneyimine odaklanmak adına kabul ettiğini ifade etti.
KİMLER ÖDEME ALABİLECEK?
Mahkemenin anlaşmayı onaylaması durumunda, 10 Haziran 2024 ile 29 Mart 2025 tarihleri arasında iPhone 15 ve iPhone 16 serisi cihaz satın alan kullanıcılar ödeme kapsamına dahil olacak.
Kapsama giren modeller arasında:
iPhone 15 Pro
iPhone 15 Pro Max
iPhone 16
iPhone 16 Plus
iPhone 16 Pro
iPhone 16 Pro Max yer alıyor.
KULLANICILARA NE KADAR ÖDENECEK?
Kullanıcı başına yaklaşık 25 dolar ödeme yapılması planlanıyor. Başvuru yoğunluğuna göre bu rakamın 95 dolara kadar çıkabileceği belirtiliyor. Yaklaşık 37 milyon cihaz sahibinin anlaşmadan yararlanabileceği tahmin ediliyor.
SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?
Davaya ilişkin nihai duruşmanın 17 Haziran 2026 tarihinde yapılması bekleniyor. Mahkemenin onay vermesi halinde kullanıcılar, oluşturulacak resmi uzlaşma sistemi üzerinden başvuru yapabilecek.
Uygun görülen kişilere e-posta veya posta yoluyla bilgilendirme gönderilecek ve başvuru için özel bir talep numarası paylaşılacak.