Bu tarihlerde araç alanlara 831 bin TL'ye kadar tazminat: Mahkemeden karar

Aracın modeli ve fatura bedeline göre değişen tazminatın kişi başına 3 bin 500 euro ile 15 bin euro, yani yaklaşık 193 bin 949 TL ile 831 bin 210 TL arasında olabileceği belirtildi.

Ayrıca bu tutara, aracın satın alındığı tarihten itibaren işleyen yasal faizlerin de eklenebileceği ifade edildi.