Otomobil sahiplerini yakından ilgilendiren bir mahkeme kararı gündeme geldi. Otomotiv şirketleri arasında yapılan gizli fiyat anlaşmalarının ortaya çıkmasının ardından, belirli tarihlerde araç satın alan tüketiciler için tazminat yolu açıldı.
Bu tarihlerde araç alanlara 831 bin TL'ye kadar tazminat: Mahkemeden karar
Avrupa'da bir ülkede milyonlarca araç sahibini ilgilendiren karar çıktı. Belirli yıllar arasında bazı otomobil markalarından araç alanlara, ödedikleri bedel üzerinden 831 bin TL'ye kadar tazminat alma yolu açıldı.Kaynak: Diğer
Karar, 2006 ile 2013 yılları arasında sıfır kilometre otomobil veya hafif ticari araç satın alan milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. Aynı dönemde uzun süreli araç kiralayanların da hukuki süreçten yararlanabileceği belirtildi.
ÇOK SAYIDA OTOMOBİL MARKASI LİSTEDE
Yapılan incelemelerde otomobil pazarının yüzde 91'ini elinde bulunduran 20'ye yakın üretici ile yüzlerce bayinin gizli fiyat anlaşmaları yaptığı ortaya çıktı.
İhlalde yer aldığı belirtilen markalar arasında SEAT, Volkswagen, Renault, Peugeot, Citroën, Ford, BMW, Audi, Toyota, Nissan, Opel ve Fiat bulunuyor.
Belirtilen yıllarda bu markalardan araç satın alanlar için mahkeme kararlarının ardından tazminat alma imkanı doğdu.
831 BİN TL'YE KADAR ÇIKABİLİYOR
Ticaret mahkemelerinin bilirkişi raporlarına dayanarak verdiği kararlara göre tüketiciler, satın aldıkları aracın fatura bedelinin yüzde 5'i ile yüzde 15'i arasında değişen bölümünü geri alabilecek.
Aracın modeli ve fatura bedeline göre değişen tazminatın kişi başına 3 bin 500 euro ile 15 bin euro, yani yaklaşık 193 bin 949 TL ile 831 bin 210 TL arasında olabileceği belirtildi.
Ayrıca bu tutara, aracın satın alındığı tarihten itibaren işleyen yasal faizlerin de eklenebileceği ifade edildi.
KARAR İSPANYA'DA ALINDI
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren kararın alındığı ülkenin İspanya olduğu belirtildi.
İspanya Ulusal Pazar ve Rekabet Komisyonu tarafından yürütülen incelemelerin ardından ortaya çıkarılan ve "Araba Karteli" olarak adlandırılan fiyat anlaşmaları, İspanya Yargıtayı'nın kararıyla tüketiciler için tazminat sürecinin önünü açtı.
PARA OTOMATİK OLARAK YATMAYACAK
Tazminattan yararlanabilecek kişilere ödeme doğrudan yapılmayacak. Hak talebinde bulunmak isteyen araç sahiplerinin satın alma faturası veya ruhsat bilgileriyle birlikte hukuki temsilciler ya da tüketici dernekleri aracılığıyla üretici firmalara ihtar çekmesi ve bireysel dava açması gerekiyor.
Başvuru yapacak araç sahiplerinin zamanaşımı sürelerini de dikkate alması gerektiği belirtiliyor.