Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, modern tıptaki gelişmelere rağmen tüberküloz (verem), küresel çapta en ölümcül enfeksiyon hastalıkları listesindeki yerini korudu.

Son yayınlanan saha raporları, özellikle mevsimsel hastalıklarla karıştırılan ve ihmal edilen inatçı öksürüklerin ardında yatan tüberküloz tehlikesine dikkat çekti.

Sağlık otoriteleri, semptomların başlangıcından itibaren geçen sürenin hayati önem taşıdığını vurguladı.

KRONİK ÖKSÜRÜK VE BAKTERİYEL YAYILIM

Bilimsel araştırmalar, Mycobacterium tuberculosis bakterisinin neden olduğu bu hastalığın, damlacık yoluyla havadan bulaştığını kanıtladı.

Üç haftadan uzun süren öksürükle birlikte görülen gece terlemesi, ani kilo kaybı ve göğüs ağrısı, hastalığın aktif evreye geçtiğinin temel göstergeleri olarak kabul edildi.

Lancet Infectious Diseases dergisinde yayımlanan bir çalışmaya göre, erken teşhis konulmayan tek bir tüberküloz hastası, bir yıl içinde ortalama 10 ila 15 kişiyi enfekte etme potansiyeline sahip olduğu kaydedildi.

UZMANLARDAN KRİTİK UYARILAR

Konuyla ilgili görüş bildiren Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu'ndan (LSHTM) Epidemiyolog Prof. Dr. Richard White, hastalığın sinsi doğasına odaklandı.

Dr. White, "Öksürük süresinin üç haftalık kritik eşiği aşması, bağışıklık sisteminin yerel bir enfeksiyonla baş edemediğini gösterdi. Bu aşamada yapılacak bir balgam testi veya akciğer grafisi, hastalığın kronikleşmesini önlemek adına en büyük silahtı" ifadelerini kullandı.

Cenevre merkezli Yenilikçi Yeni Tanı Araçları Vakfı (FIND) bünyesinde çalışmalar yürüten Dr. Catharina Boehme ise, tüberkülozun sadece bir akciğer sorunu olmadığını belirtti.

Boehme, "Hastalık, tedavi edilmediğinde vücudun diğer organlarına yayılma eğilimi gösterdi. Üç hafta boyunca dinmeyen her öksürük, toplum sağlığı için potansiyel bir risk odağı olarak ele alındı" şeklinde konuştu.

TEŞHİS VE TEDAVİ SÜRECİ

Haber kaynaklarından edinilen bilgilere göre, tüberküloz tanısı konulan hastalar için uygulanan altı aylık düzenli ilaç tedavisi, başarı oranını %90’ın üzerine çıkardı. Ancak tedavinin yarım bırakılması veya belirtilerin önemsenmemesi, "çok ilaca dirençli tüberküloz" (MDR-TB) vakalarının artışına zemin hazırladı.

Bilim insanları, erken müdahalenin hem bireysel kurtuluş hem de toplumsal korunma için vazgeçilmez olduğunu hatırlattı.