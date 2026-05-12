Türkiye’de seçim rüzgarları sertleşirken, araştırma şirketlerinin verileri "tarihi bir eşitliğe" işaret ediyor. HBS, Saros, Genar ve Betimar gibi sektörün önde gelen 10 farklı araştırma şirketinin Nisan ayı verilerinden derlenen anket ortalaması, siyasi partiler arasındaki rekabetin "burun buruna" geldiğini kanıtladı.
Bu sonuçlar gündemi belirleyecek: Ankara’da tüm hesapları yeniden yaptıracak anket
10 farklı araştırma şirketinin Nisan ayı verilerini kapsayan anket ortalaması açıklandı. İktidar partisi AK Parti ile ana muhalefet partisi CHP arasındaki fark, yüzde 0.1'e kadar geriledi.
Anket ortalamasına göre;
AK Parti: Yüzde 32,1
CHP: Yüzde 32,0
Sonuçlar, iki büyük parti arasındaki rekabetin kilitlendiğini gösteriyor. Yüzde 0.1'lik fark, sandık başında her oyun altın değerinde olacağının en net göstergesi olarak yorumlanıyor.
Üçüncü Yol ve Baraj Sınırı
Tablonun geri kalanında ise şu veriler öne çıkıyor:
DEM Parti: Yüzde 8,9 ile üçüncü sıradaki yerini korurken, kilit parti olma özelliğini sürdürüyor.
MHP: Yüzde 7,7 ile barajın hemen üzerinde dengeli bir seyir izliyor.
İYİ Parti: Yüzde 5,3 ile beşinci sırada yer alırken, Zafer Partisi (yüzde 3,5) ve Anahtar Parti (yüzde 3,4) tarafından yakından takip ediliyor.
Yeniden Refah Partisi (YRP): Yüzde 3,1 ile dikkat çeken bir taban gücüne sahip.
Türkiye İşçi Partisi’nin yüzde 1,1 seviyesinde kaldığı, "Diğer" kategorisindeki partilerin ise toplamda yüzde 2,9’luk bir kitleyi temsil ettiği görülüyor.
Anketlerdeki bu bıçak sırtı denge, muhalefet cephesinde "erken seçim bir tercih değil, mecburiyettir" söylemini güçlendiriyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, son dönemdeki açıklamalarında iktidara adeta "hodri meydan" diyerek, en geç 2027 Ekim ayı için sandığın kaçınılmaz olduğunu savunuyor.
Buna karşılık Cumhur İttifakı kanadı, kapıları şimdilik tamamen kapatmış görünüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, erken seçim tartışmalarını "suni gündem dayatması" olarak nitelendirerek, seçimlerin zamanında, yani 2028’de yapılacağının altını çiziyor.