Bu sokağa gelenler gözlerine inanamıyor: Kokoreççisinden muhtarına herkes kadın

18 yıldır Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı olan Elvan Boz (47), her zaman mahalledeki kadınları teşvik ettiğini belirtip, "Burası daha önce tren yolunun çevresinde kalıyordu ve atıl bir vaziyetteydi. 3 dönem önceki belediye başkanı desteği ile bu sokağa küçük dükkanlar açıldı. Şimdi bütün kadın esnafımızın aile olarak çalışması bu sokağı daha güzel hale getirdi. Ödemiş'te ilk kadın muhtar olarak öncü olduktan sonra gözlemecimiz, pasta ve börek evimize, tekel bayimizden kuruyemişçimize ve kokoreççimize kadar kadın işletmeciler olarak bu sokağı sardık. Aile gibi ortamımız var. Anneler hem çocuklarına bakıp hem de tüm gün burada çalışıyorlar. Sabah biz gelirken, gece boyu çalışan kokoreççiler genelde eve yatmaya gidiyor oluyorlar.