Bu sektörlere yatırım yapan köşeyi döndü: 2026’da Türkiye borsasında en çok kazandıranlar belli oldu

BIST 100 endeksinin dolar bazındaki hareketleri incelendiğinde, 30 Haziran itibarıyla geçen yılın sonuna göre yüzde 15,4'lük bir artış yakalayarak 302,7 seviyesine ulaştığı görüldü. Endeks, dolar bazında en düşük seviyesini 2 Ocak'ta 267,6 puan ile görürken, en yüksek seviyesine ise 11 Mayıs'ta 334,6 puan ile ulaştı. Bu dönemde 4 ana sektör endeksinin hepsi değer kazanma başarısı gösterdi. Teknoloji endeksi yüzde 60,5'lik kazançla en çok getiri sağlayan ana sektör olurken, bu sektörü yüzde 28,4 ile mali endeks, yüzde 26,3 ile sınai endeksi ve yüzde 19,4 ile hizmetler endeksi takip etti.