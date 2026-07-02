Bu sektörlere yatırım yapan köşeyi döndü: 2026’da Türkiye borsasında en çok kazandıranlar belli oldu

Borsa İstanbul'da 2026 yılının ilk 6 aylık dönemi yatırımcılar için kazançlı geçti. BIST 100 endeksi, yılın ilk yarısında yüzde 25,4 oranında değer kazanırken, piyasadaki 4 ana sektör endeksinin tamamı ile incelemeye alınan 23 alt sektör endeksinden 21'i yükseliş trendi yakaladı.
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 2026 yılının ilk yarısında yatırımcısına yüzde 25,4 getiri sağladı. İlk 6 aylık süreçte tüm ana sektör endeksleri yükselirken, ekonomi yönetiminin para politikası adımları ve küresel gelişmeler piyasaların yönünü belirlemede etkili oldu.Kaynak: AA
Geçtiğimiz yılı 11.261,52 puan seviyesinden tamamlayan BIST 100 endeksi, bu yılın ilk yarısında en düşük 11.296,52 puanı, en yüksek ise 15.204,92 puanı test etti. 30 Haziran kapanış rakamlarına göre 14.121,83 puana ulaşan endeks, ilk 6 ayda yatırımcısına önemli bir getiri sundu. Aynı dönemde yükseliş grafiğini koruyan BIST 30 endeksi de yüzde 33,7 oranında bir değer kazancıyla 16.339,52 puana tırmandı ve her iki gösterge endeks de dönemi yükselişle kapattı.
BIST 100 endeksinin dolar bazındaki hareketleri incelendiğinde, 30 Haziran itibarıyla geçen yılın sonuna göre yüzde 15,4'lük bir artış yakalayarak 302,7 seviyesine ulaştığı görüldü. Endeks, dolar bazında en düşük seviyesini 2 Ocak'ta 267,6 puan ile görürken, en yüksek seviyesine ise 11 Mayıs'ta 334,6 puan ile ulaştı. Bu dönemde 4 ana sektör endeksinin hepsi değer kazanma başarısı gösterdi. Teknoloji endeksi yüzde 60,5'lik kazançla en çok getiri sağlayan ana sektör olurken, bu sektörü yüzde 28,4 ile mali endeks, yüzde 26,3 ile sınai endeksi ve yüzde 19,4 ile hizmetler endeksi takip etti.
Alt sektör endekslerinde ise 23 endeksten 21'i yatırımcısını sevindirirken yalnızca 2 endeks değer kaybetti. Dönemin en dikkat çekici yükselişini yüzde 411,9 getiri oranıyla finansal kiralama faktoring endeksi kaydetti. Yatırımcısına yüksek kazanç sunan diğer alt sektörler sırasıyla yüzde 91,8 ile bilişim, yüzde 52,2 ile metal ana sanayi, yüzde 33,5 ile gıda içecek ve yüzde 32,7 ile metal eşya makine oldu.
Piyasanın yakından takip ettiği holding ve yatırım endeksi ilk yarıyı yüzde 8,9 artışla, bankacılık endeksi ise yüzde 8,6 yükselişle tamamladı. Buna karşın, ilk yarıda kaybettiren iki alt sektörden tekstil deri yüzde 14,4, spor endeksi ise yüzde 11,6 oranında geriledi.
Yılın ilk 6 ayında Borsa İstanbul'daki diğer alt sektörlerin performansları da pozitif tarafta yer aldı. İnşaat endeksi yüzde 28,7, ticaret endeksi yüzde 27,2, orman kağıt basım endeksi yüzde 31,0 oranında değer kazandı. Yatırımcısına kazanç sağlayan elektrik endeksi yüzde 19,6, menkul kıymet yatırım ortaklıkları endeksi yüzde 17,4, gayrimenkul yatırım ortaklıkları endeksi ise yüzde 16,6 yükseldi.
Kimya petrol plastik endeksi yüzde 15,9, iletişim endeksi yüzde 13,4, madencilik endeksi yüzde 13,0 artış kaydetti. Dönemi artışla kapatan diğer sektörlerden turizm endeksi yüzde 11,8, ulaştırma ve taş toprak endeksleri ise yüzde 11,6'şar yükseliş gösterdi. Sigorta endeksi yüzde 9,0 oranında değer kazanırken, aracı kurumlar endeksi ise yüzde 3,7'lik sınırlı bir artışla dönemi tamamladı.
Borsa İstanbul'daki fiyatlama dinamikleri; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) para politikası adımları, dezenflasyon beklentileri, Orta Doğu'da yaşanan jeopolitik gelişmeler, yabancı yatırımcıların işlemleri ve şirket bazlı haber akışıyla şekillendi.
Yıla hızlı bir giriş yapan BIST 100 endeksi, TCMB'nin ocak ayındaki toplantısında politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 37 seviyesine çekmesi, Türkiye'nin ülke risk primindeki (CDS) düşüş ve faiz indirimlerinin süreceği beklentisiyle yeni rekor seviyeleri gördü. Merkez Bankası, mart, nisan ve haziran aylarındaki toplantılarında ise politika faizini değiştirmedi ve sabit tuttu.
Mart ayında ABD, İsrail ve İran hattındaki gerilimin tırmanmasıyla Türkiye'nin 5 yıllık CDS'i 327 baz puana kadar tırmanmıştı. Ancak Orta Doğu'da barış ortamının yeniden kurulacağına dair beklentiler ve tahvil faizlerindeki düşüşün etkisiyle risk primi 217 baz puana kadar gerileyerek 26 Şubat'tan sonraki en düşük seviyesine indi.
Merkez Bankasının öncü veriler doğrultusunda enflasyonun ana eğilimindeki düşüşün haziran ayında da sürdüğünü bildirmesi, yılın ikinci yarısına yönelik faiz indirimi beklentilerini canlı tutmaya devam etti. Diğer taraftan, ABD'de Halkbank aleyhine açılan ceza davasının düşürülmesi de bankacılık sektörü üzerindeki hukuki risk algısını hafifleten bir diğer önemli gelişme oldu.