Yeniçağ Gazetesi
02 Haziran 2026 Salı
İstanbul 31°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem Bu şehirlere taşınanlar yaşadı: Para, arsa ve özel ayrıcalıklar verilecek

Bu şehirlere taşınanlar yaşadı: Para, arsa ve özel ayrıcalıklar verilecek

Konut ve kira krizinin derinleştiği günlerde bazı şehirlerin insan çekebilmek için hazırladığı teşvik paketleri dikkat çekiyor. Ücretsiz arsa, 10 bin dolarlık nakit destek, ücretsiz internet ve hatta belediye başkanıyla akşam yemeği gibi teklifler, taşınmayı düşünenler için cazip fırsatlar sunuyor.

Dilek Taşdemir Derleyen: Dilek Taşdemir
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Bu şehirlere taşınanlar yaşadı: Para, arsa ve özel ayrıcalıklar verilecek - Resim: 1

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) derinleşen konut ve kira krizi, yerel yönetimleri sıra dışı adımlar atmaya zorladı. Yükselen yaşam maliyetleri karşısında nüfusunu artırmak ve nitelikli göç çekmek isteyen bazı şehirler; ücretsiz arsadan 10 bin dolarlık nakit desteğine, ücretsiz internetten belediye başkanıyla akşam yemeğine kadar uzanan dikkat çekici teşvik paketleri açıkladı.

1 14
Bu şehirlere taşınanlar yaşadı: Para, arsa ve özel ayrıcalıklar verilecek - Resim: 2

KONUT VE KİRA MALİYETLERİ REKOR SEVİYEDE

ABD'de artan kira giderleri ve ev sahibi olmanın zorlaşması, milyonlarca Amerikalıyı daha uygun maliyetli alternatif bölgelere yönlendiriyor. Paylaşılan son verilere göre;

2 14
Bu şehirlere taşınanlar yaşadı: Para, arsa ve özel ayrıcalıklar verilecek - Resim: 3

Ülke genelinde medyan (ortalama) kira bedeli nisan ayında 1.370 dolara yükseldi.

3 14
Bu şehirlere taşınanlar yaşadı: Para, arsa ve özel ayrıcalıklar verilecek - Resim: 4

Yeni bir evin medyan satış fiyatı ise 405 bin doların üzerine çıktı.

4 14
Bu şehirlere taşınanlar yaşadı: Para, arsa ve özel ayrıcalıklar verilecek - Resim: 5

Mevcut ekonomik tabloda, ülkedeki hanelerin yüzde 57'sinin 300 bin dolarlık bir konutu bile satın alma gücünün bulunmadığı belirtiliyor.

5 14
Bu şehirlere taşınanlar yaşadı: Para, arsa ve özel ayrıcalıklar verilecek - Resim: 6

Harvard Üniversitesi tarafından yayımlanan bir rapor da milyonlarca hanenin gelirinin çok büyük bir bölümünü sadece kira ve faturalara ayırmak zorunda kaldığını gözler önüne seriyor.

6 14
Bu şehirlere taşınanlar yaşadı: Para, arsa ve özel ayrıcalıklar verilecek - Resim: 7

ŞEHİRLERİN TEŞVİK YARIŞI: İŞTE O CAZİP TEKLİFLER

Yaşanan bu bütçe baskısı nedeniyle bazı eyalet ve kentler, özellikle uzaktan çalışanları (remote) ve yeni sakinleri çekebilmek için adeta birbiriyle yarışıyor:

7 14
Bu şehirlere taşınanlar yaşadı: Para, arsa ve özel ayrıcalıklar verilecek - Resim: 8

Tulsa (Oklahoma): Uzaktan çalışan kişilere taşınmaları durumunda 10 bin dolarlık nakit desteği sağlıyor.

8 14
Bu şehirlere taşınanlar yaşadı: Para, arsa ve özel ayrıcalıklar verilecek - Resim: 9

Baltimore (Maryland): Kent sınırları içerisinden ev satın alacak kişilere 5 bin dolarlık yardım sunuyor.

9 14
Bu şehirlere taşınanlar yaşadı: Para, arsa ve özel ayrıcalıklar verilecek - Resim: 10

Bemidji (Minnesota): Yeni sakinlerine ücretsiz internet ve ortak çalışma alanı (co-working) üyeliği veriyor.

10 14
Bu şehirlere taşınanlar yaşadı: Para, arsa ve özel ayrıcalıklar verilecek - Resim: 11

Manilla (Iowa): Belirli yasal koşulları karşılayan ve ev yapmayı taahhüt eden kişilere ücretsiz arsa tahsis ediyor.

11 14
Bu şehirlere taşınanlar yaşadı: Para, arsa ve özel ayrıcalıklar verilecek - Resim: 12

West Memphis (Arkansas): En sıra dışı teşviklerden birine imza atan şehir, yeni taşınan kişilere iki gecelik otel konaklaması ve belediye başkanıyla akşam yemeği fırsatı sunuyor.

12 14
Bu şehirlere taşınanlar yaşadı: Para, arsa ve özel ayrıcalıklar verilecek - Resim: 13

UZMANLAR UYARIYOR: HERKES İÇİN UYGUN OLMAYABİLİR

Ekonomik açıdan oldukça cazip görünen bu programları değerlendiren uzmanlar, taşınma kararının sadece maddi yönünün düşünülmemesi gerektiğinin altını çiziyor.

13 14
Bu şehirlere taşınanlar yaşadı: Para, arsa ve özel ayrıcalıklar verilecek - Resim: 14

Sosyal Bağlara Dikkat: Bu tür teşviklerin yaşam maliyetini düşürmek adına büyük bir fırsat olduğunu belirten uzmanlar; yeni bir çevreye uyum sağlama, mevcut sosyal bağları geride bırakma ve yalnızlaşma gibi psikolojik faktörlerin de karar aşamasında mutlaka iyi tartılması gerektiği konusunda uyarıyor.

14 14
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro