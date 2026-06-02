Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) derinleşen konut ve kira krizi, yerel yönetimleri sıra dışı adımlar atmaya zorladı. Yükselen yaşam maliyetleri karşısında nüfusunu artırmak ve nitelikli göç çekmek isteyen bazı şehirler; ücretsiz arsadan 10 bin dolarlık nakit desteğine, ücretsiz internetten belediye başkanıyla akşam yemeğine kadar uzanan dikkat çekici teşvik paketleri açıkladı.
Bu şehirlere taşınanlar yaşadı: Para, arsa ve özel ayrıcalıklar verilecek
Konut ve kira krizinin derinleştiği günlerde bazı şehirlerin insan çekebilmek için hazırladığı teşvik paketleri dikkat çekiyor. Ücretsiz arsa, 10 bin dolarlık nakit destek, ücretsiz internet ve hatta belediye başkanıyla akşam yemeği gibi teklifler, taşınmayı düşünenler için cazip fırsatlar sunuyor.Derleyen: Dilek Taşdemir
KONUT VE KİRA MALİYETLERİ REKOR SEVİYEDE
ABD'de artan kira giderleri ve ev sahibi olmanın zorlaşması, milyonlarca Amerikalıyı daha uygun maliyetli alternatif bölgelere yönlendiriyor. Paylaşılan son verilere göre;
Ülke genelinde medyan (ortalama) kira bedeli nisan ayında 1.370 dolara yükseldi.
Yeni bir evin medyan satış fiyatı ise 405 bin doların üzerine çıktı.
Mevcut ekonomik tabloda, ülkedeki hanelerin yüzde 57'sinin 300 bin dolarlık bir konutu bile satın alma gücünün bulunmadığı belirtiliyor.
Harvard Üniversitesi tarafından yayımlanan bir rapor da milyonlarca hanenin gelirinin çok büyük bir bölümünü sadece kira ve faturalara ayırmak zorunda kaldığını gözler önüne seriyor.
ŞEHİRLERİN TEŞVİK YARIŞI: İŞTE O CAZİP TEKLİFLER
Yaşanan bu bütçe baskısı nedeniyle bazı eyalet ve kentler, özellikle uzaktan çalışanları (remote) ve yeni sakinleri çekebilmek için adeta birbiriyle yarışıyor:
Tulsa (Oklahoma): Uzaktan çalışan kişilere taşınmaları durumunda 10 bin dolarlık nakit desteği sağlıyor.
Baltimore (Maryland): Kent sınırları içerisinden ev satın alacak kişilere 5 bin dolarlık yardım sunuyor.
Bemidji (Minnesota): Yeni sakinlerine ücretsiz internet ve ortak çalışma alanı (co-working) üyeliği veriyor.
Manilla (Iowa): Belirli yasal koşulları karşılayan ve ev yapmayı taahhüt eden kişilere ücretsiz arsa tahsis ediyor.
West Memphis (Arkansas): En sıra dışı teşviklerden birine imza atan şehir, yeni taşınan kişilere iki gecelik otel konaklaması ve belediye başkanıyla akşam yemeği fırsatı sunuyor.
UZMANLAR UYARIYOR: HERKES İÇİN UYGUN OLMAYABİLİR
Ekonomik açıdan oldukça cazip görünen bu programları değerlendiren uzmanlar, taşınma kararının sadece maddi yönünün düşünülmemesi gerektiğinin altını çiziyor.
Sosyal Bağlara Dikkat: Bu tür teşviklerin yaşam maliyetini düşürmek adına büyük bir fırsat olduğunu belirten uzmanlar; yeni bir çevreye uyum sağlama, mevcut sosyal bağları geride bırakma ve yalnızlaşma gibi psikolojik faktörlerin de karar aşamasında mutlaka iyi tartılması gerektiği konusunda uyarıyor.