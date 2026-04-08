Temelleri 20. yüzyılın ortalarında ABD ordusu tarafından bir askeri kışla olarak atılan Begich Kuleleri, ordunun 1960’ta bölgeyi terk etmesiyle modern bir "dikey köye" dönüştü. Sert iklim koşullarıyla baş etmenin en pratik yolunu bulan yerel halk, yeni evler inşa etmek yerine bu devasa korunaklı yapıda kalmayı seçti. Bugün 200’ü aşkın Whittier sakini, pencerelerinden vahşi Alaska doğasını izlerken, tüm ihtiyaçlarını binanın koridorlarında karşılıyor.

DIŞARI ÇIKMADAN AYLAR GEÇİYOR

Whittier’da yaşam, doğayla yapılan sessiz bir anlaşma gibi. Saatte 96 kilometreyi bulan fırtınalar ve yıllık ortalama 6,7 metreyi aşan kar yağışı, dışarıdaki hayatı imkansız kılıyor. Ancak bina sakinleri için bu bir engel değil. Yapının içinde;

Postane ve bakkal,

Tıp kliniği ve çamaşırhane,

Kilise ve ortak sosyal alanlar aktif olarak hizmet veriyor.

EĞİTİME YERALTI ÇÖZÜMÜ: OKUL TÜNELLERİ

Whittier'da eğitim fırtına dinlemiyor. Kasabanın çocukları, okula gitmek için kar botlarına veya kalın kabanlara ihtiyaç duymuyor. Binayı Whittier Topluluk Okulu’na bağlayan özel yeraltı tünelleri sayesinde, öğrenciler sınıflarına bir asansör ve kısa bir yürüyüş mesafesiyle ulaşıyor. Bu mühendislik harikası çözüm, Alaska'nın en ağır kış şartlarında bile eğitimin kesintisiz sürmesini sağlıyor.

MAHREMİYET VE KOMŞULUĞUN SINIRINDA

Bu dikey yaşam tarzı, özel alan ile kamusal alan arasındaki sınırları da eritmiş durumda. Whittier sakinleri için komşuluk, bir kapı önü sohbetinden çok daha fazlası; bir hayatta kalma ortaklığı. Temel gıdaların dış dünyadan kısıtlı seferlerle getirilmesi, halkı stok yapma ve lojistik kurallara uyma konusunda birer disiplin abidesine dönüştürmüş.

Kasabanın dış dünyayla olan yegane bağı, dik dağların arasından geçen 4,2 kilometrelik dar bir tünel. Geceleri tamamen kapanan bu tünel, Whittier’ı dünyanın geri kalanından soyutlayan dev bir kilit gibi.