Kaynak: AA / DHA / İHA

Yolda yürümekte olan 21 yaşındaki Emirhan Menteşe ile yanındaki arkadaşı Baran D., henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı pususuna uğradı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemede 21 yaşındaki Emirhan Menteşe’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Sağ bacağından yaralanan Baran D. ise bilinci açık bir şekilde Gaziosmanpaşa’daki bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Baran D.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

OLAY YERİNDE 13 BOŞ KOVAN BULUNDU

Cinayetin ardından sokakta detaylı inceleme yapan olay yeri inceleme ekipleri, cadde üzerinde 13 adet boş kovan tespit etti. Ayrıca kurşunlardan 2’sinin çevrede bulunan bir iş yerine isabet ettiği belirlendi. Polis ekipleri kaçan saldırganları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

"ÖNCE SAKAT BIRAKTIK, ŞİMDİ ÖLDÜRECEĞİZ MESAJI ATTILAR"

Emirhan Menteşe’nin 2 hafta önce de aynı kişiler tarafından bacağından vurulduğunu söyleyen akrabası H.M., kan donduran tehdit mesajlarını ve saldırı anını şu sözlerle anlattı:

"Bunlar bir çete ama neyin çetesi tam olarak bilmiyorum. Çocuğa iki hafta önce mesaj atarak pusu kuruyorlar, uyarı olarak belden altına, bacaklarına ateş ediyorlar, kurşun sıyırıp geçiyor. Bu sefer de 'Bu sefer öldün' deyip çocuğu öldürüp hatta fotoğraflarını çekiyorlar. Kim ya da kimler bilmiyorum ama bulunmasını istiyoruz. 13 saat önce fotoğrafını paylaşıyorlar, 'İlk önce seni sakat bıraktık, şimdi de seni öldüreceğiz' diyerek mesaj atıyorlar. Dediğim gibi bunlar bir çete, hepsinin de birbiriyle bağlantısı var ama bizimkinin ne bağlantısı vardı bilmiyorum. Kim yaptıysa bulunmasını istiyorum. Devletimize güveniyorum."

CENAZESİ MEMLEKETİ GİRESUN’A GÖNDERİLDİ

Saldırıda hayatını kaybeden Emirhan Menteşe’nin cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından acılı ailesine teslim edildi.

Menteşe’nin cenazesinin, yarın memleketi Giresun’un Görele ilçesine bağlı Tepeköy’de ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.