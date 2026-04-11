CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Grup Başkanvekili Murat Emir’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilk kez milletvekili seçildiği 2002-2003 Siirt seçimlerinin ara seçim olarak nitelendirilmesine AK Parti’den belgeli yanıt geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım patı.

Yazıcı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında "İnsan her şeyi bilmez, bilemez. Bu son derece normal ve insani bir durumdur. Ama bilmediği konuda, düzeltme yapılmış olmasına karşın, yanlışta ısrar etmek, ‘bilmediğini bilmemektir', bu anormalliktir. Ama sebep ne olursa olsun, ‘kamunun doğru bilgi edinme hakkı'na olan saygımız sebebiyle biz bir kez daha doğru olanı belgeleriyle birlikte ilgilenenlerin ve kamuoyunun ilgisine ve bilgisine sunuyoruz.

"NAKARAT TARZIYLA ISRARLA ARA SEÇİM DİYOR"

‘Ara seçim' söylemlerine maddi olgular dışında gerekçe tedarik etmek amacıyla olsa gerek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Grup Başkanvekili Murat Emir; nakarat tarzı açıklamalarıyla Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk kez milletvekili seçildiği seçimle ilgili ‘ara seçim' nitelemelerini ısrarla tekrarlamaktadırlar. Bir kez daha doğruyu, belgeleriyle birlikte muhatapların ve ilgi duyan kamuoyunun bilgilerine sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Seçimlerle ilgili kuralların anayasada yazılı olanlardan ibaret olmadığını hatırlatan Yazıcı "Seçimlerle ilgili kurallar, anayasalarda yazılı olanlardan ibaret değildir. Anayasalarda genel çerçeve yer alır. Anayasa'nın yanında bir de ‘seçim mevzuatı' dediğimiz mevzuat vardır. 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu, bu mevzuatın önemli bir parçasıdır.

Anayasa'nın 78. maddesinde 'Seçimin yenilenmesi' diye bir şey yok ‘ara seçim' var" diyorlar. Anayasa'da olmaması, mevzuatta ‘olmadığı'nın kanıtı olamaz. ‘Seçimin yenilenmesi', 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 39. maddesinde yer almaktadır ve seçim yargısının müstekarlık içinde kullandığı bir kavramdır.

"ARA SEÇİM DEĞİL YENİLEME SEÇİMİDİR

2002 ve 2003 yıllarında ülkemizde ‘ara seçim' yapılmamıştır. 03 Kasım 2002 tarihinde yapılan 22. Dönem Milletvekili seçiminde, Siirt seçim çevresinde yapılan seçimin, seçim kurallarına aykırı işlem ve eylemlerin kanıtlanmış olması ve seçim sonucunu etkiler nitelikte bulunması nedeniyle Siirt'teki seçimin iptaline ve seçimin yenilenmesini YSK karara bağlamıştır.

YSK, yenilenmesine karar verdiği Siirt seçim bölgesindeki seçimin, yasa gereği 09.03.2003 günü yapılmasını karara bağlamıştır. Genel Başkanımız; YSK kararı gereği yenilenen ve 09.03.2003 günü yapılan Siirt seçiminde milletvekili seçilmiştir. 09.03.2003 günü yapılan Siirt seçimi; bir ‘ara seçim' değil, yenileme seçimidir. Olgular bundan ibarettir" dedi.

BEKİR BOZDAĞ

Eski Adalet Bakanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ'ın paylaşımı ise şu şekilde:

Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, milletvekili ara seçiminde değil milletvekili seçiminin YENİDEN YAPILMASI (TEKRARLANMASI) sonucunda Siirt milletvekili seçilmiştir.

Çünkü: Ak Parti’nin itirazı üzerine Yüksek Seçim Kurulu (02.12.2002 tarihinde, Karar No: 978) ;

03.11.2002 tarihinde yapılan Milletvekili Genel Seçiminde Siirt ilinde yapılan seçimin İPTALİNE,

03.11.2002 tarihinde Siirt ilinde yapılan Milletvekili Genel Seçimi sonucu milletvekillerine ait milletvekili tutanaklarının İPTALİNE,

Siirt ili seçim çevresinde milletvekili seçiminin YENİDEN YAPILMASINA,

OYBİRLİĞİ ile karar vermiştir. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da Yüksek Seçim Kurulunun bu kararı gereği yenilenen (tekrarlanan) seçimde Siirt milletvekili seçilmiştir.

Kaldı ki Yüksek Seçim Kurulu Kararı sonucu bir il veya seçim çevresindeki milletvekili seçiminin yenilenmesi (tekrarlanması) ile ara seçim aynı şey değildir, birbirinden tamamen farklıdır.

Ayrıca bir il veya seçim çevresindeki milletvekili seçiminin iptali ve yenilenmesi (tekrarlanması) kararını Yüksek Seçim Kurulu verir, ara seçim kararını ise Meclis Genel Kurulu verir(Anayasa, 78).

Açık ve tartışmasız bu anayasal gerçekliğe ve Yüksek Seçim Kurulu kararına rağmen Siirt’te yenilenen (tekrarlanan) milletvekili seçimine “ara seçim” demek; gerçeği tekzip etmez, sadece iddia sahiplerini tekzip eder.