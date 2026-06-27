Bankacılık işlemlerinde güvenliği artırmaya yönelik önemli bir düzenleme yürürlüğe girdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğle, özellikle yabancı uyruklu kişilerin uzaktan kimlik tespitiyle hesap açma süreçlerinde yeni kurallar getirildi.
Bu şartı yerine getirmeyen yabancılar ne para çekebilecek ne transfer yapabilecek
Yeni düzenlemeyle yabancı uyruklular için uzaktan hesap açma süreci sıkılaştı. Adres teyidi yapılmadan para çekme ve transfer işlemleri mümkün olmayacak.Kaynak: AA
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) düzenlemesi kapsamında, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi amacıyla müşteri kimliğinin doğrulanmasına ilişkin süreçler daha sıkı hale getirildi.
Yeni düzenlemeye göre, Türk vatandaşı olmayan kişiler uzaktan kimlik tespiti işlemlerini yalnızca Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) standartlarına uygun, çipli pasaportlarıyla gerçekleştirebilecek. Kimlik doğrulama süreci, özel eğitim almış personel tarafından görüntülü görüşme yoluyla yapılacak.
Bu süreçte, pasaportun çipinde yer alan bilgiler ile fiziksel belge üzerindeki bilgilerin eşleşmesi yakın alan iletişimi (NFC) teknolojisiyle kontrol edilecek. Doğrulamanın başarısız olması halinde hesap açılışı gerçekleştirilemeyecek.
Adres Teyidi Zorunlu Hale Geldi
Düzenlemenin en dikkat çeken maddelerinden biri ise adres doğrulaması oldu. Buna göre, uzaktan kimlik tespiti sırasında beyan edilen adres bilgisi; ikametgah belgesi, son üç aya ait fatura ya da resmi kurum belgeleriyle en geç üç ay içinde doğrulanacak.
Adres teyidi yapılmadan hesap üzerinden para transferi veya nakit çekim işlemi gerçekleştirilemeyecek.
Riskli Ülke Vatandaşlarına Kısıtlama
Bankalar ve finansal kuruluşlar, riskli olarak değerlendirdikleri ülke vatandaşlarını uzaktan kimlik tespiti yöntemiyle müşteri olarak kabul edemeyecek. Ayrıca, müşteri kabul sürecine ilişkin tüm prosedürler bir ay içinde MASAK’a bildirilecek.
Para Hareketlerine Sınırlama Getirildi
Yeni kurallara göre, uzaktan kimlik tespitiyle açılan hesaplara yalnızca kişinin yurt dışındaki kendi adına kayıtlı hesaplardan para gönderilebilecek. Aynı şekilde bu hesaplardan yurt dışına yapılacak para transferleri de yine kişinin kendi adına açılmış hesaplarla sınırlı olacak.
Kimlik doğrulama sürecinin tamamlanması için ayrıca, müşterinin kimlik bilgileriyle uyumlu bir banka hesabı ya da kredi kartı üzerinden doğrulama amaçlı para transferi yapılması da zorunlu tutuldu.
MASAK’a Düzenli Bildirim Yapılacak
Finansal kuruluşlar, bu kapsamda müşteri kabulüne ilişkin istatistikleri üçer aylık dönemler halinde MASAK’a bildirecek. Ayrıca, pasaportla kimlik tespiti yapılan kişilerin sonradan Türk vatandaşlığı kazanması veya vergi mükellefi olması durumunda, bu bilgiler sistemlere entegre edilecek.
Yeni düzenleme, finansal sistemde şeffaflığı artırmayı ve yasa dışı para hareketlerini engellemeyi hedeflerken, kullanıcılar için de daha sıkı bir doğrulama sürecini beraberinde getiriyor.