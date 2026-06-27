Bu şartı yerine getirmeyen yabancılar ne para çekebilecek ne transfer yapabilecek

Adres Teyidi Zorunlu Hale Geldi

Düzenlemenin en dikkat çeken maddelerinden biri ise adres doğrulaması oldu. Buna göre, uzaktan kimlik tespiti sırasında beyan edilen adres bilgisi; ikametgah belgesi, son üç aya ait fatura ya da resmi kurum belgeleriyle en geç üç ay içinde doğrulanacak.