Lynch’in romanında bizi en çok sarsan şey, otoriterleşmenin hızı değil, sıradanlığıdır. İrlanda’da kurulan yeni düzen (GUHB), bir sabah aniden gökten inmez; yasalar yavaş yavaş eğilip bükülür, sendika liderleri "güvenlik" gerekçesiyle alınır ve toplum bu değişimi rasyonalize etmeye başlar.

HER ŞEY BİR ANDA OLMAZ: HAŞLANAN KURBAĞA SENDROMU

Türkiye’de son on-on beş yılda deneyimlediğimiz süreç tam olarak bu "eşik aşımı" pratiğidir. "Gidemezler", "Bunu yapamazlar" dediğimiz her noktanın birer birer geride kaldığı, hukukun bir sopa olarak kullanıldığı ve KHK'lar gibi "olağanüstü" yöntemlerin "olağan" hale geldiği o tanıdık iklim... Eilish Stack’in sendika yönetici olan kocasının anayasal hakkı olan bir yürüyüş sırasında polisin sert müdahale etmesiyle ilk kurşun atılan o kargaşada götürülmesiyle başlayan belirsizlik, bizim buralarda binlerce ailenin sabah 5 kapı çalınmalarında saklı duran ortak bir travmadır.

NOKTASIZ, VİRGÜLSÜZ BİR BASKI MEKANİZMASI

Kitabın yazım tekniği (paragrafların olmayışı ve diyalogların metne gömülmesi), Lynch’in biz okuyuculara kurduğu en dâhiyane tuzak. Bu üslup, okuyucuda bir klostrofobi yaratıyor. Nefes alacak yer yok, kaçacak bir boşluk yok.

Bu biçimsel tercih, Türkiye’de medyanın tek tipleşmesi ve sosyal medyadaki "dezenformasyon yasaları" ile kurulan o boğucu atmosferin edebiyattaki yansıması gibi. Argümanların birbirine karıştığı, hakikat ile yalanın aynı cümle içinde eridiği ve vatandaşın kendini ifade edecek tek bir "boşluk" (paragraf başı) bulamadığı bir düzen... Lynch, devletin bireyin üzerine bir beton dökme çabasını sadece anlatmıyor, metnin formuyla bize bizzat yaşatıyor.

"NORMAL" İLLÜZYONU VE ORTA SINIFIN ÇÖKÜŞÜ

Eilish Stack bir mikrobiyologdur; eğitimli, modern ve bir yere kadar "dokunulmaz" olduğuna inanan bir karakter. Kitabın büyük bölümünde, etrafındaki dünya yanarken o hala çocuklarının ödevini, akşam yemeğini ve işe gidip gelmeyi düşünür. Çünkü normale, rutine tutunmak, zihnin bir savunma mekanizmasıdır.

Bu durum, Türkiye’deki seküler-kentli orta sınıfın yaşadığı o büyük şaşkınlığa çok benziyor. "Bize bir şey olmaz" konfor alanının, ekonomik krizin ve liyakatsizliğin pençesinde nasıl tuzla buz olduğunu gördük. Devletin aygıtları bir kez kontrolden çıktığında, diplomalarınızın ya da kariyerinizin sizi o devasa öğütücüden kurtaramayacağını Eilish üzerinden acı bir şekilde öğreniyoruz. Lynch bize şunu fısıldıyor:

Kapı senin komşun için çalındığında sessiz kalırsan, sıra sana geldiğinde kapıyı çalacak bir komşun kalmayacak.



GİTMEK Mİ ZOR, KALMAK MI?

Kitabın sonlarına doğru hissedilen o büyük çaresizlik, şehri terk etmek, bir göçmen botuna binmek ya da yıkılan duvarlar arasında hayatta kalmaya çalışmak...

Lynch, bir ülkenin fiziksel olarak değil, ruhsal olarak nasıl yok edildiğini anlatıyor. Peygamberin Şarkısı, bir distopyadan ziyade, "henüz başına gelmemiş olanlar" için bir uyarı fişeği. Bizim gibi bu şarkının nakaratlarını ezberlemiş toplumlar içinse, elimizde kalan son şeyin ne kadar ağır bir bedeli olduğunu hatırlatan bir ayna.