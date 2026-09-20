Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Otomotiv Bu otomobiller Türkiye’de üretiliyor: Avrupa’da yarı fiyatına satılıyor

Bu otomobiller Türkiye’de üretiliyor: Avrupa’da yarı fiyatına satılıyor

Türkiye’de üretilip Avrupa’ya ihraç edilen otomobillerin yurt içi ve Avrupa satış fiyatları arasındaki fark dikkat çekti.

Kaynak: Diğer
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Bu otomobiller Türkiye’de üretiliyor: Avrupa’da yarı fiyatına satılıyor - Resim: 1

Türkiye’de üretilen otomobillerin Avrupa’daki satış fiyatları dikkat çekici bir tablo ortaya koydu. Halk TV yazarı Erkan Ersöz, Türkiye’de banttan inen 5 otomobil modelinin Avrupa ülkelerindeki fiyatlarını Türkiye’deki etiketleriyle karşılaştırdı.

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Bu otomobiller Türkiye’de üretiliyor: Avrupa’da yarı fiyatına satılıyor - Resim: 2

Türkiye, otomobil üretiminde Avrupa’nın önemli merkezlerinden biri konumunda. Toyota, Hyundai, Renault ve Togg’un Türkiye’de ürettiği modeller hem iç pazarda satışa sunuluyor hem de Avrupa ülkelerine gönderiliyor. Ancak aynı otomobillerin fiyatları ülkeden ülkeye ciddi şekilde değişiyor.

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Bu otomobiller Türkiye’de üretiliyor: Avrupa’da yarı fiyatına satılıyor - Resim: 3

Karşılaştırmadaki en çarpıcı farklardan biri Toyota Corolla Sedan modelinde ortaya çıktı. Türkiye’de üretilen ve birçok ülkeye ihraç edilen Corolla’nın Türkiye’deki başlangıç fiyatı 2 milyon 968 bin TL.

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Bu otomobiller Türkiye’de üretiliyor: Avrupa’da yarı fiyatına satılıyor - Resim: 4

Aynı Corolla, Polonya’da 114 bin 100 zloti, yazıda kullanılan kura göre yaklaşık 1 milyon 475 bin 290 TL karşılığında satılıyor. Ersöz’ün hesabına göre Türkiye’deki tüketici aynı otomobile Polonya’dakinden yüzde 101,8 daha fazla ödüyor.

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Bu otomobiller Türkiye’de üretiliyor: Avrupa’da yarı fiyatına satılıyor - Resim: 5

Benzer bir tablo İzmit’te üretilen Hyundai i20 için de görülüyor. Otomatik vitesli i20’nin Türkiye fiyatı 1 milyon 736 bin TL olarak belirtilirken, İspanya’da kampanya ve indirimlerle fiyatın 15 bin 380 euroya kadar gerilediği aktarılıyor.

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Bu otomobiller Türkiye’de üretiliyor: Avrupa’da yarı fiyatına satılıyor - Resim: 6

İspanya’daki indirimli fiyat yazıda 863 bin 587 TL olarak hesaplanıyor. Buna göre Türkiye’de üretilen Hyundai i20 için Türkiye’deki tüketicinin ödediği tutar, söz konusu İspanya fiyatından yaklaşık yüzde 101 daha yüksek

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Bu otomobiller Türkiye’de üretiliyor: Avrupa’da yarı fiyatına satılıyor - Resim: 7

Bursa’da üretilen Renault Clio da karşılaştırmaya dahil edildi. Türkiye’de 1 milyon 830 bin TL’den başlayan modelin Fransa fiyatı 22 bin 400 euro. Yazıdaki kur hesabıyla bu rakam 1 milyon 257 bin 760 TL seviyesine geliyor. Aradaki fark yüzde 45,5 olarak hesaplandı.

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Bu otomobiller Türkiye’de üretiliyor: Avrupa’da yarı fiyatına satılıyor - Resim: 8

Türkiye’de üretilen Toyota C-HR modelinde de fiyat farkı öne çıktı. İtalya’da 29 bin 950 euro, yani yazıdaki hesapla 1 milyon 682 bin 890 TL olan otomobilin Türkiye fiyatı 2 milyon 325 bin TL. Fark yaklaşık yüzde 38,1.

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Bu otomobiller Türkiye’de üretiliyor: Avrupa’da yarı fiyatına satılıyor - Resim: 9

Karşılaştırmadaki bir diğer otomobil Togg T10X oldu. Modelin dört çeker üst versiyonunun Türkiye fiyatı 3 milyon 218 bin 137 TL, Almanya fiyatı ise 49 bin 200 euro olarak verildi. Yazıda bu tutarın 2 milyon 761 bin 596 TL karşılığına denk geldiği ve farkın yüzde 16,5 olduğu hesaplandı.

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Bu otomobiller Türkiye’de üretiliyor: Avrupa’da yarı fiyatına satılıyor - Resim: 10

Ortaya çıkan tabloya göre karşılaştırılan beş modelin tamamı Türkiye’de, örnek alınan Avrupa ülkelerindeki fiyatlardan daha pahalı. En büyük fark Toyota Corolla ve Hyundai i20’de yüzde 101’in üzerine çıkarken; Clio’da yüzde 45,5, C-HR’da yüzde 38,1 ve T10X’te yüzde 16,5 olarak hesaplandı.

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