Bu otomobiller Türkiye’de üretiliyor: Avrupa’da yarı fiyatına satılıyor

Karşılaştırmadaki bir diğer otomobil Togg T10X oldu. Modelin dört çeker üst versiyonunun Türkiye fiyatı 3 milyon 218 bin 137 TL, Almanya fiyatı ise 49 bin 200 euro olarak verildi. Yazıda bu tutarın 2 milyon 761 bin 596 TL karşılığına denk geldiği ve farkın yüzde 16,5 olduğu hesaplandı.