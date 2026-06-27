Bu otelde sadece robotlar çalışacak: Dünyada böylesi yok

Pudu Robotics ile Shenzhen Culture & Tourism Industry Development ortaklığında geliştirilen proje, Aralık 2025'te açılan West Artificial Island'ı robotik ve ileri teknoloji odaklı bir turizm merkezine dönüştürmeyi hedefliyor. Şirket, daha önce perakende, restoran ve temizlik alanlarında robotlarını kullanıma sunmuş olsa da bu proje, tüm otel operasyonunun robotlara emanet edildiği ilk uygulama olacak.