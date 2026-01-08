Türkiye'nin gözü komşu ülke Suriye'nin önemli kentlerinden Halep'te gerçekleşen operasyonlara çevrilmişken, Demokratik Kurumlar Platformu çağrısı ve DEM Parti desteği ile Diyarbakır'da Halep’teki operasyonlara karşı terör örgütü PKK/YPG'ye destek eylemi düzenlendi.

Şam yönetimi ise bölgeyi “kapalı askeri bölge” ilan ederek sivillere uzak durma çağrısı yaptı.

HAKAN FİDAN: "SDG'NİN GERÇEK NİYETİ ORTAYA ÇIKTI"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Halep'teki operasyonlara ve SDG'nin Şam yönetimine silahlı güçlerini teslim etmesine işaret ederek "Bu uzlaşmaz tavır Suriye'nin ve bölgemizin gerçeklerine aykırıdır. SDG'nin teröre ve ayrılıkçılığa artık veda etmesi gerekmektedir. Halep'te sivil halka yönelik gerçekleştirilen saldırılar SDG'nin gerçek niyetiyle ilgili endişeleri ne yazık ki haklı çıkarmış ve barış çabaları konusunda karamsar bir tabloya yol açmıştır" ifadelerini kullandı.

Diyarbakır kent merkezindeki eylemde başta terör örgütü PKK olmak üzere terör örgütlerini destekleyen sloganlar atıldı. Eyleme çok sayıda kişinin katıldığı görüldü.

DEM PARTİ'DEN YÜRÜYÜŞE DESTEK

Basın açıklamasında konuşan DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, "Türkiye HTŞ’ye, ‘Yardım için hazırız’ dedi. Türkiye’deki süreci bitirmek istiyorsunuz. Nasıl ki daha önce DAİŞ için bozdunuz, yine HTŞ’yi sebep yapıp bozmak istiyorsunuz. Kötü niyetinize karşı direneceğiz" dedi.

DEM Parti Milletvekili Ayşegül Doğan ise "Kürt ve Süryani mahallelerine saldırıların durdurulması için gereken her şey yapılmalı" ifadelerini kullandı.

Öte yandan DEM Parti Diyarbakır İl örgütünün resmi X hesabı üzerinden teröre destek eylemine katkı verdiği görüldü.