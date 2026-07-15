Bu modeller her an alev alabilir: BMW on binlerce aracını geri çağırıyor

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), BMW'nin marş motoru rölesinde tespit edilen arıza nedeniyle 29 bin 119 aracı geri çağırdığını açıkladı.
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BMW, marş motoru rölesindeki teknik arıza nedeniyle yangın riski taşıyan 29 bin 119 aracı geri çağırma kararı aldı. Geri çağrılan araçlarda marş motoru ücretsiz olarak yenilenecek.Kaynak: Haber Merkezi
NHTSA'nın açıklamasına göre, marş motoru rölesinin zamanla korozyona uğraması aşırı ısınma ve kısa devreye yol açabiliyor.
Bu durum, araçlarda yangın çıkma riskini artırıyor.
Geri çağırma kapsamında BMW 530e xDrive, 740Le xDrive ve iPerformance serisindeki bazı şarj edilebilir hibrit modeller yer alıyor.
Sorunun giderilmesi amacıyla yetkili servisler, geri çağırma kapsamındaki araçların marş motorunu ücretsiz olarak değiştirecek.
Onarım işlemleri için araç sahipleriyle iletişime geçilmesi ve servis randevularının oluşturulması bekleniyor.
NHTSA, araç sahiplerinin geri çağırma bildirimlerini takip etmeleri ve gerekli onarım işlemlerini gecikmeden yaptırmaları gerektiğini belirtti.