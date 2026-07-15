Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Otomotiv Bu modeller her an alev alabilir: BMW on binlerce aracını geri çağırıyor

Bu modeller her an alev alabilir: BMW on binlerce aracını geri çağırıyor

BMW, marş motoru rölesindeki teknik arıza nedeniyle yangın riski taşıyan 29 bin 119 aracı geri çağırma kararı aldı. Geri çağrılan araçlarda marş motoru ücretsiz olarak yenilenecek.

Kaynak: Haber Merkezi
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Bu modeller her an alev alabilir: BMW on binlerce aracını geri çağırıyor - Resim: 1

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), BMW'nin marş motoru rölesinde tespit edilen arıza nedeniyle 29 bin 119 aracı geri çağırdığını açıkladı.

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Bu modeller her an alev alabilir: BMW on binlerce aracını geri çağırıyor - Resim: 2

NHTSA'nın açıklamasına göre, marş motoru rölesinin zamanla korozyona uğraması aşırı ısınma ve kısa devreye yol açabiliyor.

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Bu modeller her an alev alabilir: BMW on binlerce aracını geri çağırıyor - Resim: 3

Bu durum, araçlarda yangın çıkma riskini artırıyor.

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Bu modeller her an alev alabilir: BMW on binlerce aracını geri çağırıyor - Resim: 4

Geri çağırma kapsamında BMW 530e xDrive, 740Le xDrive ve iPerformance serisindeki bazı şarj edilebilir hibrit modeller yer alıyor.

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Bu modeller her an alev alabilir: BMW on binlerce aracını geri çağırıyor - Resim: 5

Sorunun giderilmesi amacıyla yetkili servisler, geri çağırma kapsamındaki araçların marş motorunu ücretsiz olarak değiştirecek.

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Bu modeller her an alev alabilir: BMW on binlerce aracını geri çağırıyor - Resim: 6

Onarım işlemleri için araç sahipleriyle iletişime geçilmesi ve servis randevularının oluşturulması bekleniyor.

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Bu modeller her an alev alabilir: BMW on binlerce aracını geri çağırıyor - Resim: 7

NHTSA, araç sahiplerinin geri çağırma bildirimlerini takip etmeleri ve gerekli onarım işlemlerini gecikmeden yaptırmaları gerektiğini belirtti.

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