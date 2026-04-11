Bu model otomobiller artık üretilmeyecek: Bayiler üst üste kampanyalar yaptı

EN ÇOK SUV ARAÇLAR SATILIYOR

Son açıklanan ODMD verilerine göre, gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi SUV otomobiller (yüzde 62,8 pay, 132 bin 380 adet) oldu. SUV otomobilleri yüzde 20,5 pay ve 43 bin 209 adet satış ile sedan yüzde 16,4 pay ve 34 bin 537 adet satış ile hatchback otomobiller takip etti.